Confirmado: selección peruana ya tiene segundo rival para partido amistoso

La selección peruana está a puertas de comenzar una nueva etapa al mando del entrenador brasileño 'Mano' Menezes y ya se confirmó que su debut en el banquillo será en el partido ante el campeón de África, Senegal. Sin embargo, no será el único duelo que asumirá la 'Bicolor' en el mes de marzo.

Fuentes de Líbero desde Europa informaron que, apenas tres días después del amistoso frente a Senegal, Perú afrontará el segundo examen bajo la conducción del nuevo entrenador del equipo nacional, y el otro rival será nada menos que Honduras.

De esta manera, se conoció la programación de los primeros partidos que asumirá la selección peruana en este 2026. Luego del enfrentamiento ante los 'leones de la Teranga' el sábado 28 de marzo, el siguiente encuentro será ante la popular 'H' el martes 31 del mismo mes.

Próximo partido de Perú será ante Honduras.

Incluso se reveló que el escenario será en el Estadio Omónio Butarque en Leganés, en el norte de la capital española, y el horario oficial se definirá en los próximos días, pero este debe bordear el mediodía del territorio peruano, considerando que la diferencia de horas con Europa.

La agenda de compromisos de la 'Bicolor' podría crecer con un duelo más ante la selección de Jordanía pero dependerá de que haya luz verde en los acuerdos. De confirmarse, esto servirá mucho de cara a las primeras conclusiones que sacará 'Mano' Menezes ya como entrenador de Perú y el universo de jugadores que tendrá.