Se confirmó que la selección peruana jugará amistoso ante Senegal: fecha y lugar

La era Mano Menezes empezó y tras anunciarse la llegada del técnico brasileño, finalmente se comunicó que Perú estará jugando un amistoso contra Senegal, selección campeona de África. El partido no se realizará en territorio nacional, sino que será en Europa y está programado para las próximas semanas.

¿Cuándo juegan Perú vs Senegal?

De acuerdo a la información compartida por el periodista Gustavo Peralta en 'Modo fútbol', el amistoso entre Perú ante Senegal se desarrollará en el mes de marzo y se jugará en París, Francia. Este será el primer partido bajo el mando de Mano Menezes y se espera una convocatoria de jugadores llena de grandes sorpresas, con jugadores del extranjero y nacionales.

Mano Menezes dirigirá su primer partido con Perú.

Hasta ahora, no se ha confirmado la hora en la que se realizará el partido ni tampoco el estadio que estará albergando este amistoso internacional. Se espera que durante los próximos días, la FPF (Federación Peruana de Fútbol) se pronuncie al respecto para el inicio de la venta de entradas.

Por otro lado, el amistoso ante Jordania todavía estaría por definirse, ya que habría surgido un nuevo rival luego del partido ante Senegal. No se descarta que la segunda prueba deportiva de la selección peruana también se juegue en el extranjero.

¿Hasta cuándo es el contrato de Mano Menezes?

El DT brasileño Mano Menezes fue presentado como el nuevo entrenador de la selección peruana y su contrato con la 'Bicolor' será hasta el Mundial 2030. El 29 de enero fue la oficialización del estratega, quien asumió el reto dejando sus ideas claras de juego.