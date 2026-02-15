0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones de la Liga 1

Con Quevedo: Selección peruana anunció la lista de jugadores convocados

La selección peruana de fútbol hizo oficial su lista de convocados con muchos jugadores interesantes, entre ellos aparece Quevedo.

Francisco Esteves
Selección peruana anunció la lista de convocados.
Selección peruana anunció la lista de convocados. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

¡Sorpresa! Mediante sus redes sociales oficiales, la selección peruana sorprendió anunciando su lista oficial de convocados para los compromisos que se aproximan, aunque esta nómina puede cambiar debido a que es precisamente para un microciclo. En ella aparecen nombres y apellidos sumamente llamativos, como el de Quevedo.

Partido de Alianza Lima dejó lesionado.

PUEDES VER: Partido de Alianza Lima dejó un nuevo futbolista lesionado: "6 a 8 semanas..."

Con un total de 15 nombres, la Blanquirroja quiere seguir desarrollando nuevos talentos y para ello optó por elementos sumamente habilidosos. "¡Listos para los trabajos en la juvenil! Anunciamos la convocatoria para el primer microciclo de La Bicolor de Fútbol Playa, categoría Sub-18", indicó el cuadro incaico mediante su cuenta oficial de 'X'.

De esta forma, la selección peruana se prepara para todo lo que se avecina en la mencionada disciplina, donde buscarán darle una alegría al hincha nacional. Recordemos que la afición necesita una alegría luego de que el equipo principal de fútbol haya quedado totalmente eliminado de la Copa del Mundo 2026 organizada por la FIFA.

Selección peruana

Lista oficial de convocados.

Además, la Blanquirroja también viene pasándola mal en el fútbol femenino debido a que recientemente quedaron eliminadas del Sudamericano Sub-20 2026, ya que perdieron con Ecuador y de esta forma se quedaron sin chances de acceder al hexagonal y posteriormente al Mundial de la categoría.

Convocados de la selección peruana

ARQUEROS

  • Fabrizio León
  • Piero Collazos
  • Brayan Lezama

CIERRE

  • Junior Bejarano
  • César ChirinosVíctor Gestro

ALA

  • Víctor Gestro
  • Luis Chumpitaz
  • Johan Hilasaca
  • Josué Quevedo
  • Orlando Zavaleta

PIVOT

  • Darling Coloma
  • Luis Moriano
  • Salenko Cuzcano
  • Santiago Bolívar
  • Caleb Ramírez

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima toma firme decisión sobre Pablo Guede tras malos resultados en Libertadores y Liga 1

  2. Guede tomó fuerte medida con Guerrero luego de críticas por no patear penal ante 2 de Mayo

  3. Melgar vs CD Moquegua EN VIVO y GRATIS vía L1 MAX: Transmisión del partido por Liga 1 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano