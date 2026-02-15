Con Quevedo: Selección peruana anunció la lista de jugadores convocados

¡Sorpresa! Mediante sus redes sociales oficiales, la selección peruana sorprendió anunciando su lista oficial de convocados para los compromisos que se aproximan, aunque esta nómina puede cambiar debido a que es precisamente para un microciclo. En ella aparecen nombres y apellidos sumamente llamativos, como el de Quevedo.

Con un total de 15 nombres, la Blanquirroja quiere seguir desarrollando nuevos talentos y para ello optó por elementos sumamente habilidosos. "¡Listos para los trabajos en la juvenil! Anunciamos la convocatoria para el primer microciclo de La Bicolor de Fútbol Playa, categoría Sub-18", indicó el cuadro incaico mediante su cuenta oficial de 'X'.

De esta forma, la selección peruana se prepara para todo lo que se avecina en la mencionada disciplina, donde buscarán darle una alegría al hincha nacional. Recordemos que la afición necesita una alegría luego de que el equipo principal de fútbol haya quedado totalmente eliminado de la Copa del Mundo 2026 organizada por la FIFA.

Lista oficial de convocados.

Además, la Blanquirroja también viene pasándola mal en el fútbol femenino debido a que recientemente quedaron eliminadas del Sudamericano Sub-20 2026, ya que perdieron con Ecuador y de esta forma se quedaron sin chances de acceder al hexagonal y posteriormente al Mundial de la categoría.

Convocados de la selección peruana

ARQUEROS

Fabrizio León

Piero Collazos

Brayan Lezama

CIERRE

Junior Bejarano

César ChirinosVíctor Gestro

ALA

Víctor Gestro

Luis Chumpitaz

Johan Hilasaca

Josué Quevedo

Orlando Zavaleta

PIVOT