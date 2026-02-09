Selección peruana a solo un paso de clasificar al Mundial 2030 sin disputar las Eliminatorias

La selección peruana se encuentra en el inicio de la gestión liderada por Mano Menezes y en medio de ello, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, afirmó que si en caso se logra aumentar la cantidad de participantes en el Mundial 2030, todos los países de Sudamérica deben acceder a la próxima cita mundialista.

Selección peruana a solo una decisión para clasificar al Mundial 2030 sin Eliminatorias

En medio de un evento organizado en Paraguay, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Domínguez, fue consultado sobre la posibilidad de que los 10 países de CONMEBOL clasifiquen directamente al Mundial 2030.

Ante ello, el directivo mencionó que es meritorio que todos los países de Sudamérica, incluido Perú, se merecen estar en el Mundial 2030, solo si la cantidad de participantes pasa de 48 a 64 países.

"Si así fuera el caso, queremos que haya partidos en cada una de las sedes ya elegidas de Conmebol (Uruguay, Paraguay y Argentina), y sobre todo tener a los 10 países dentro de la competición", afirmó.

Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, quiere a los 10 países de Sudamérica en el Mundial 2030.

"El mundo es testigo de que las Eliminatorias y clasificatorias para un Mundial, las más difíciles del mundo, se juegan en Sudamérica. Las más igualitarias y competitivas se llevan a cabo en Sudamérica", continuó. "Estamos contentos porque es la primera vez que Sudamérica tiene seis cupos y medio; eso a nosotros apenas nos parece justo", concluyó.

El Mundial 2030 será en Europa y Sudamérica

La FIFA confirmó que la próxima Copa del Mundo de 2030, año del centenario del máximo certamen de países, se disputará en España, Marruecos y Portugal, con tres encuentros de celebración en Argentina, Uruguay y Paraguay.