Selección peruana manda inesperado mensaje sobre Ricardo Gareca: "DT de la Bicolor"

Luego de mucha espera, la FPF finalmente anunció a Mano Menezes como el nuevo director técnico de la selección peruana para las siguientes Eliminatorias Conmebol. Sin embargo, de forma totalmente inesperada, la Blanquirroja ahora decidió pronunciarse respecto a Ricardo Gareca, entrenador argentino sumamente querido en nuestro país por haber obtenido la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Como sabemos, el estratega extranjero es de los personajes más recordados en la historia del balompié nacional debido a que nos devolvió a una Copa del Mundo tras casi 40 años de ausencia. Por ello, es común que en momentos importantes el combinado incaico lo recuerde y sobre todo en el día de su onomástico, ya que hoy se encuentra cumpliendo 68 años .

"¡Feliz día, 'Tigre'! Saludamos a Ricardo Gareca, ex DT de La Bicolor ¡Muchas felicidades!", precisó la selección peruana mediante sus redes sociales, saludando afectuosamente al entrenador argentino que estuvo siete años al mando de la Blanquirroja. En ese lapso obtuvo la clasificación al Mundial del 2018 y el subcampeonato de la Copa América 2019, donde perdió la final ante Brasil.

Ricardo Gareca está de cumpleaños.

Números de Ricardo Gareca en Perú

Entre partidos oficiales y amistosos, Ricardo Gareca dirigió un total de 96 encuentros con la escuadra incaica. Obtuvo un total de 38 triunfos, 23 empates, y 35 derrotas, por lo que se fue dejando un saldo positivo en Perú. Eso sí, su último compromiso opacó un poco lo realizado debido a que terminó perdiendo en penales ante Australia y quedando eliminado de la Copa del Mundo 2022.

¿Qué equipos dirigió Ricardo Gareca?

Estos han sido todos sus equipos: