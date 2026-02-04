Ricardo Gareca revive su cábala con la selección peruana para el debut de su podcast

El exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, se prepara para un emocionante debut en el mundo del streaming con su nuevo programa 'La Sustancia de Gareca', que se lanzará en marzo. En este espacio, Gareca compartirá su visión sobre el fútbol y otros temas de interés, mostrando una faceta diferente a la que los aficionados están acostumbrados.

Con la energía renovada, Gareca ha decidido tocar un vestido de novia, un gesto que recuerda su peculiar ritual de buena suerte que lo acompañó durante las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Este acto simbólico, que rompió un maleficio de 36 años sin clasificaciones, se convierte en un presagio positivo para su nueva aventura en el mundo digital.

“Dentro de poco sumo una nueva aventura en mi carrera. Y como todo comienzo se necesita un poco de suerte. Muy pronto 'La Sustancia de Gareca', el programa de streaming donde hablaremos de fútbol y más”, expresó Gareca en un video promocional que ha circulado en redes sociales, donde se le ve tocando el vestido de novia.

Ricardo Gareca tendrá invitados de lujo

El canal digital La Sustancia ha anunciado que 'La Sustancia de Gareca' será un espacio donde el extécnico de la selección nacional no solo compartirá su experiencia en el fútbol, sino que también recibirá a invitados de renombre, tanto nacionales como internacionales. Este enfoque promete ofrecer a los espectadores una mezcla de análisis deportivo y conversaciones sobre diversos temas que van más allá del deporte.

La Sustancia es el nuevo canal peruano de streaming que comenzará a transmitir en marzo. Los aficionados podrán seguir el programa a través de su canal oficial en YouTube "lasustanciadigital" y en todas sus redes sociales. Con este lanzamiento, Gareca se adentra en un nuevo terreno, buscando conectar con su audiencia de una manera más personal y directa.