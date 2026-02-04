Ex Universitario luce camiseta de Alianza Lima y deja tajante mensaje: "Siempre apoyándonos"

Logró vestir durante varias temporadas la camiseta de Universitario, a tal punto de conseguir tres títulos nacionales para orgullo de los aficionados. Sin embargo, el mercado de pases dio un giro inesperado que cambió de aires a diversos clubes, siendo Alianza Lima su casa para esta edición 2026.

Ex Universitario llena de elogios a Alianza Lima

Se trata de Alondra Vílchez, mediocampista de 28 años que lleva sobre su espaldar tres títulos nacional de la Liga Femenina en las ediciones 2015, 2016 y 2019 con Universitario de Deportes. Por si fuera poco, también vistió la camiseta de Sporting Cristal en el 2023, siendo una de las máximas artilleras del elenco del Rímac.

Ahora, este 2026 es clave para la volante nacional, quien se une a la actual escuadra bicampeona del torneo peruano con el firme objetivo de ser tricampeón de la Liga Femenina. Un reto duro para las 'íntimas', quienes se perfilan a conseguir esa estrella para el agrado de sus seguidores.

"Las sensaciones son muy buenas porque vengo acoplándome muy bien al equipo, el recibimiento de las compañeros fue muy lindo y estamos muy enfocadas en la 'Noche Blanquiazul', y con todas las ganas de jugar. Estamos haciendo un grupo muy lindo, siempre apoyándonos. Los entrenamientos están siendo fuertes, estamos entendiendo lo que el profesor quiere y el jueves se va a notar eso. En lo personal vengo a aportar y también a aprender de las compañeras", declaró Alondra Vílchez en palabras recogidas por el medio "Ovación".

Alondra Vílchez defenderá a Alianza Lima luego de su pasado en Universitario.

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

Todo listo para la Noche Blanquiazul Femenina 2026 que se llevará a cabo este jueves 5 de febrero a partir de las 20:30 horas locales (01:30 horas GMT) en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. La transmisión de este evento a llevarse a cabo en La Victoria se verá por la señal en vivo de L1 MAX por Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win, mediante tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.