Se fue de Universitario y ahora remece el mercado fichando por equipo campeón: "Bienvenido"

Universitario de Deportes ha tenido a grandes jugadores en sus filas y muchos de ellos salidos de sus divisiones menores. Sin embargo, no todos han logrado tener oportunidades en el equipo, por lo que terminan optando por salir rumbo a nuevos destinos en el mercado de fichajes. Este es el caso de un talentoso jugador que dejó a los cremas y ahora se convirtió en el gran fichaje un club campeón.

Se fue de Universitario y ahora remece el mercado fichando por equipo campeón

Universitario decidió no contar con los servicios de un futbolista pese a su gran talento y proyección. Nos referimos al guardameta Fabrián Caytuiro, quien formó parte de las divisiones menores de los cremas y, ante la falta de minutos, tuvo que abandonar el club en busca de nuevos rumbos.

Precisamente, en las últimas horas se conoció que el portero de 26 años se acaba de convertir en nuevo jugador de ADA Jaen, club que fue campeón de la Copa Perú 2023 y apunta a consagrarse con el título de la Liga 2 para lograr el ascenso. El cuadro 'auriverde' anunció el fichaje por todo lo alto en sus redes.

Fabrián Caytuiro, ex Universitario, se convirtió en refuerzo de ADA Jaén.

"Bienvenido Caytuiro. Anunciamos la incorporación de Fabrián Caytuiro experimentado guardameta, quien llega a potenciar nuestro arco auriverde", fue el mensaje de bienvenida que le dejó el club en sus canales oficiales junto a una gráfica anunciando su llegada.

De esta manera, Caytuiro apunta a poder destacar bajo los tres palos en su nuevo equipo y así poder volver a la élite del fútbol peruano en la siguiente temporada.

Fabrián Caytuiro y su paso por Universitario

Fabrián Caytuiro inició su carrera deportiva en las filas de Universitario y logró destacar en gran manera hasta integrar al equipo la reserva, e incluso llegó a ser convocado con las menores de la selección peruana.. No obstante, no recibió el llamado del primer equipo de la 'U' y se terminó marchando a finales del 2020 sin poder debutar.

Trayectoria de Fabrián Caytuiro