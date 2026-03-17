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Leonardo Rugel, ex Universitario, dio la sorpresa y fichó por club campeón peruano: "Juntos..."
Leonardo Rugel, jugador que surgió de las canteras de Universitario de Deportes, remece el mercado al ser anunciado como flamante refuerzo de histórico club peruano.
Universitario de Deportes es uno de los clubes peruanos del que más jugadores han surgido de sus canteras. Varios llegan al primer equipo y hacen historia con los ‘cremas’ en la Liga 1, mientras que otros deben buscar nuevos horizontes para consolidar una carrera a nivel profesional. Es el caso de Leonardo Rugel.
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El canterano de la ‘U’ tuvo una etapa de dos temporadas en el cuadro principal durante las temporadas 2021 y 2022. Más allá de no tener mucha regularidad, se le recuerda por anotarle un gol a Alianza Lima en el triunfo 2-0 en Matute. Luego jugó en Deportivo Municipal, Cienciano y UTC.
El elenco cajamarquino fue la última aventura del zaguero central y para esta temporada se sumará ADT, elenco que viene buscando escalar posiciones en el Torneo Apertura tras un irregular inicio. El anuncio se dio a través de las redes sociales oficiales del cuadro de la región Junín.
“¡Bienvenido Leonardo Rugel! Damos la bienvenida al defensor Leonardo Rugel, quien se suma a nuestro plantel para afrontar los desafíos de la temporada. Con experiencia en el fútbol profesional, habiendo jugado en Universitario de Deportes, Cienciano, UTC y Deportivo Municipal. Estamos seguros de que su entrega y compromiso serán claves para defender estos colores y seguir construyendo nuestra historia. ¡Bienvenido a Tarma, Leonardo! Juntos, por Tarma siempre”, dice en las publicaciones del ‘Vendaval celeste’.
Leonardo Rugel fue anunciado como jale de ADT
Números de Leonardo Rugel en Universitario
Leonardo Rugel jugó 20 partidos y convirtió dos goles, uno de ellos frente a Alianza Lima en Matute en el Torneo Clausura del 2022. Además, al defensa le mostraron nueve tarjetas amarillas cuando defendía la ‘crema’.
Leonardo Rugel: trayectoria
- Menores Universitario
- UTC (2020 y 2025)
- Deportivo Municipal (2023)
- Cienciano (2024)
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