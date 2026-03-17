Leonardo Rugel, ex Universitario, dio la sorpresa y fichó por club campeón peruano: "Juntos..."

Universitario de Deportes es uno de los clubes peruanos del que más jugadores han surgido de sus canteras. Varios llegan al primer equipo y hacen historia con los ‘cremas’ en la Liga 1, mientras que otros deben buscar nuevos horizontes para consolidar una carrera a nivel profesional. Es el caso de Leonardo Rugel.

El canterano de la ‘U’ tuvo una etapa de dos temporadas en el cuadro principal durante las temporadas 2021 y 2022. Más allá de no tener mucha regularidad, se le recuerda por anotarle un gol a Alianza Lima en el triunfo 2-0 en Matute. Luego jugó en Deportivo Municipal, Cienciano y UTC.

El elenco cajamarquino fue la última aventura del zaguero central y para esta temporada se sumará ADT, elenco que viene buscando escalar posiciones en el Torneo Apertura tras un irregular inicio. El anuncio se dio a través de las redes sociales oficiales del cuadro de la región Junín.

“¡Bienvenido Leonardo Rugel! Damos la bienvenida al defensor Leonardo Rugel, quien se suma a nuestro plantel para afrontar los desafíos de la temporada. Con experiencia en el fútbol profesional, habiendo jugado en Universitario de Deportes, Cienciano, UTC y Deportivo Municipal. Estamos seguros de que su entrega y compromiso serán claves para defender estos colores y seguir construyendo nuestra historia. ¡Bienvenido a Tarma, Leonardo! Juntos, por Tarma siempre”, dice en las publicaciones del ‘Vendaval celeste’.

Leonardo Rugel fue anunciado como jale de ADT

Números de Leonardo Rugel en Universitario

Leonardo Rugel jugó 20 partidos y convirtió dos goles, uno de ellos frente a Alianza Lima en Matute en el Torneo Clausura del 2022. Además, al defensa le mostraron nueve tarjetas amarillas cuando defendía la ‘crema’.

Leonardo Rugel: trayectoria