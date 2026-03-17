Más de algunas diferencias en sus últimas etapas en el equipo con los hinchas, Ángel Comizzo es uno de los entrenadores que entró en la histora grande de Universitario tras ganar el título del 2013, en una recordada campaña donde destacaron diferentes nombres como Diego Guastavino, Raúl Ruidíaz y José Carvallo.

Respecto al portero que fue titular en dicha campaña, el DT argentino fue consultado si era verdad que Leao Butrón tenía un acuerdo para jugar en Universitario y este confirmó que sí.

"Sí, es verdad. Lo había conversado con él. ¿Aceptó? Por supuesto. ¿Cómo me iba decir que no a mí?", dijo entre risas el ‘Flaco’ durante una entrevista con Modo Fútbol, programa que se emite en el canal de YouTube de Linkeados.

El golero iba a llegar a Ate procedente de la Universidad San Martín, aunque previamente había tenido un paso en Alianza Lima, con el que ganó dos títulos nacionales en 2003 y 2004. Finalmente no fichó por la ‘U’ y se fue a Melgar.

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‘Chemo’ Del Solar contó que Leao Butrón pudo llegar a Universitario

En una entrevista que brindó allá por el 2018, José Guillermo Del Solar contó que Ángel Comizzo le había pedido referencias de un portero para Universitario en 2013 y le dio el nombre de Leao Butrón. La administración ‘crema’ de entonces se puso en contacto con el arquero y se acordó el fichaje. Sin embargo, la hinchada finalmente se enteró y exigió que no se concretara la incorporación.

“Cuando el 'flaco' Comizzo, que era entrenador de la 'U' y amigo mío, me pregunta 'oye Chemo, necesito un arquero, ¿a quién me recomiendas?'. Yo le digo a Leao Butrón que es el mejor que hay acá. Entonces la gente de la 'U' se pone en contacto para arreglar el tema. Creo que llegaron a un acuerdo de palabra, y parece ser que se filtra la noticia y los hinchas estallaron, y parece que los administradores como que.... y producto de la incertidumbre que se crea, no se puede concretar el tema", dijo ‘Chemo’.