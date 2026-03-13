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Técnico de la Liga 1 fue despedido y se suma a la lista de Lisi, Comizzo y De La Pava
Un nuevo entrenador de la Liga 1 ha sido despedido por malos resultados y ahora se suma a la extensa lista que encabezan Hernán Lisi, Ángel Comizzo y Jaime De La Pava.
La Liga 1 se sigue quedando sin técnicos y ahora FC Cajamarca decidió culminar la etapa de Carlos Silvestri como su entrenador tras perder 4-3 ante Comerciantes Unidos por la fecha 7 del Torneo Apertura. La salida del peruano se suma a la lista de despedidos liderada por Ángel Comizzo, Hernán Lisi y Jaime de La Pava.
Liga 1 suma a su cuarto técnico despedido por malos resultados
El periodista Ernesto Jerónimo Macedo informó a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter) que Silvestri dejó de ser técnico de FC Cajamarca tras malos resultados en el Torneo Apertura de la Liga 1.
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