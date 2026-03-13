Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: alineaciones, hora, canal y dónde ver transmisión

A defender la punta del Torneo Apertura. Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso en el Cusco este sábado 14 de marzo a partir de las 6.00 p. m., en duelo válido por la séptima fecha de la Liga 1. El duelo que se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega contará con la transmisión de L1 MAX.

El conjunto blanquiazul de Pablo Guede viaja al Cusco con la ilusión de sumar tres puntos para consolidar el primer lugar del Apertura y sacar una mayor diferencia sobre sus competidores directos. Recordemos que en esta fecha, UTC, que es tercero en la tabla, visitará a Universitario en el Monumental. Será una jornada clave.

Los íntimos viajaron a la ciudad imperial este viernes en horas de la tarde y como parte de las novedades, estuvo Fernando Gaibor en la lista de concentrados; sin embargo, el jugador ecuatoriano solo es parte de la delegación, ya que el comando técnico lo guardará para el siguiente partido para que llegue en las óptimas condiciones y no arriesgarlo a una posible lesión.

Con respecto a la alineación, Pablo Guede repetirá varias posiciones con respecto al once que viene de vencer a Melgar. Las dos únicas novedades es el ingreso de Jesus Castillo por Fernando Gaibor y Eryc Castillo por Alan Cantero. El resto del equipo será el mismo.

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso juegan por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026.

Por su parte, Garcilaso busca recuperar la sonrisa tras la derrota en casa contra Cusco FC. El equipo celeste urge de un triunfo para escalar posiciones y salir del mal momento. Como se sabe, el 'Pedacito de Cielo' apenas sumó 5 puntos y apenas los separa una unidad del desenso.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte, Luis Avincula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Salazar, Gómez, Benincasa, Núñez; Ramos, González; Arancibia, Beto, Sandoval; Graneros.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: hora del partido

México y Centroamérica: 7:30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:30 p. m.

Venezuela, Bolivia: 9:30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 10:30 p. m.

España: 2:00 a. m. (domingo 15 de marzo)

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: canal y dónde ver partido

L1 MAX - antes Liga 1 MAX - es el canal oficial del fútbol peruano. Por lo tanto, el duelo entre Garcilaso vs Alianza Lima lo puedes seguir mediante este canal mencionado.

Como se recuerda, L1 MAX se encuentra disponible en todos los servicios de cable: Movistar TV, Mi Fibra, BestCable, Cabel Visión Perú, DirecTV, Claro TV, Win y Zapping. Asimismo, tienes la opción vía streaming en DGO y Movistar TV App desde tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: apuestas y pronóstico

APUESTAS GARCILASO X ALIANZA LIMA BETSSON 3.00 3.15 2.38 BETANO 3.20 3.25 2.47 1XBET 3.02 3.08 2.40 COOLBET 3.10 3.00 2.42 DORADOBET 3.00 3.33 2.50

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: últimos resultados