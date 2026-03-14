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Filtran firme charla de Paolo Guerrero en el camerino de Alianza Lima: "Acá estoy yo"

Se filtró un video de la charla de Paolo Guerrero a sus compañeros previa al duelo frente a Melgar, el cual terminó en victoria del conjunto blanquiazul.

Antonio Vidal
Paolo Guerrero dio emotivo discurso a sus compañeros. Foto: composición Líbero/De contra Perú
Paolo Guerrero dio emotivo discurso a sus compañeros. Foto: composición Líbero/De contra Perú
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El pasado lunes 9 de marzo, Alianza Lima sacó un buen triunfo frente a Melgar por el Torneo Apertura de la Liga 1. No obstante, en las últimas horas se ha viralizado el video de Paolo Guerrero dando una firme charla a sus compañeros previa a este duelo. Un momento emotivo que se llenó de elogios mediante redes por parte de la hinchada blanquiazul.

En el video se puede observar al ‘Depredador’ hablando y recalcándoles a sus compañeros que no se concentren tanto en las decisiones del árbitro, mientras ellos escuchan atentamente. También se puede ver a Franco Navarro, actual director deportivo del club.

Importante jugador se perderá el partido contra Garcilaso. Foto: Instagram

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Se filtra video de la charla de Paolo Guerrero

En el video de Alianza Lima, pero difundido por la cuenta de TikTok ‘De contra Perú’, mientras que Guerrero hablaba todos los escuchaban atentamente.

“Hicimos todo perfecto para que esta semana salga completa, ahora toca poner en práctica lo que sabemos, lo externo no juega, el árbitro no juega, pito, nosotros seguimos concentrados, no perdamos tiempo, es ahora en este partido que tenemos que decir acá estoy yo, Alianza quiere ser campeón”, fueron parte de las palabras del capitán blanquiazul.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

Alianza Lima se enfrentará este sábado 14 de marzo, desde las 6:00 p.m. (hora peruana) a Deportivo Garcilaso por la fecha siete del Torneo Apertura de la Liga 1. Este encuentro se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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