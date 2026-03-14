Miguel Araujo explicó por qué eligió Sporting Cristal y rechazó a Alianza Lima: "Ellos no..."

Mucho se habló de la decisión de Miguel Araujo de irse a Sporting Cristal antes que volver a Alianza Lima en la temporada 2025, club que fue parte de sus inicios en su carrera como deportista por el año 2014. En una reciente entrevista, el defensor dio detalles sobre qué lo motivó a fichar por el conjunto rimense.

De acuerdo con lo contado por el jugador de 31 años, el problema que tenía en aquel momento era que la directiva de Portland Timbers no había ingresado sus papeles ni documentos, lo que ocasionó que no le pagaran lo que le debían. Por ello, pidió ayuda a ambos clubes para que peleen por ese dinero que al club estadounidense le faltaba pagarle.

"El tema fue porque yo requería una ayuda. Yo estuve en Portland y ese año de venir aquí, estuve como 3 meses entrenando todas las mañanas. Yo quería irme del club, me enviaron mal mis papeles y para sacar la green card la enviaron a Bahamas, no podía viajar y mi pasaporte estaba en Estados Unidos. Yo solo quería que peleen mi dinero en ese club porque me había mandado acá a Perú y mis papeles a otro lado. No quería saber nada de ese club y quería una ayuda para eso, y luego jugar a mitad de año. Encima la green card", fueron las palabras de Araujo para el programa ‘Hazme el aguante’.

¿Por qué Miguel Araujo se fue a Sporting Cristal?

En este contexto, Araujo dio a conocer que expuso este caso tanto a la directiva de Alianza como a la de Cristal, pero que, a pesar de que el conjunto blanquiazul le dijo que iban a ayudarlo, no vio el avance que sí observó por parte del conjunto del Rímac.

"Estuve en conversaciones con ellos. Fue por ese tema que firmé, por la ayuda que me brindaron. ‘Chalaquita’ y Joel Raffo, ellos facilitaron la ayuda del club hacia mí. Yo solamente quería que me ayuden en ese tema, en Alianza me dijeron que me podían ayudar pero por el lado de ellos no vi avance y de Cristal sí", explicó.