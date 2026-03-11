Julio César Uribe habló sobre refuerzos en Sporting Cristal para la Libertadores: "Próximos días"

Sporting Cristal clasificó a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 tras haber derrota por penales a Carabobo de Venezuela en Matute. Pese al boleto obtenido, los hinchas están sumamente incómodos por cuánto se sufrió ante un rival de menor nivel y por ello piden contrataciones inmediatas.

Como sabemos, en muchas ocasiones Paulo Autuori indicó que si utilizaban un cupo más de extranjero en el club él se iba, por lo que hasta el momento no se han dado más fichajes en el Rímac. No obstante, el panorama ha cambiado ahora que los ‘cerveceros’ han conseguido avanzar en la cita internacional más importante de la Conmebol.

Así lo hizo saber el director general de Sporting Cristal, Julio César Uribe, en conferencia de prensa post encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva. El exfutbolista aseguró que pronto habrá novedades sobre los posibles refuerzos del cuadro rimense de cara al Torneo Apertura y Copa Libertadores.

“Consideramos que tenemos un equipo para jugar mejor e imponernos de otra forma. Es un tema que lo tocaremos en los próximos días (refuerzos)”, indicó Julio César Uribe, que asegura poseer un plantel competitivo, pero que durante la semana revelará información al respecto.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 11 de marzo en Luque, Paraguay, y desde las 18.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del evento será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás verlo vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.