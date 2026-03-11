¿Cuál es el grupo más accesible para Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal hizo la tarea y venció a Carabobo en Matute en el partido de vuelta de la Copa Libertadores. Tras ganar en la tanda de penales, los rimenses tendrán tiempo para enfocarse en la Liga 1 Torneo Apertura hasta el jueves 19 de marzo, fecha en la que se realizará el sorteo desde las 18:00 horas de Perú.

En este contexto, muchos hinchas del cuadro celeste se preguntan cuál sería el grupo más accesible para que Cristal pueda ilusionarse con pasar de la fase de grupos. Cabe señalar que los del Rímac, al estar en el bombo 4, rompen una de las reglas habituales del sorteo, que es no enfrentarse con equipos de su mismo país, por lo que podrían cruzarse tanto con Universitario de Deportes como con Cusco FC.

¿Cuál es el grupo que más le conviene a Sporting Cristal en la Libertadores?

Cristal puede quedar tanto en el “grupo de la muerte” como en otro donde podría enfrentarse a los de Ate o a los ‘Dorados’. Cabe señalar que estos últimos no pueden enfrentarse entre sí, debido a que no provienen de las rondas eliminatorias de la competición.

Escenarios Posibles rivales Grupo de los rivales más difíciles Flamengo (B1), Corinthians (B2), Rosario Central (B3) Grupo de los rivales intermedios Boca Juniors (B1), Universitario (B2) o Cusco FC (B3), Universidad Católica (B3) Grupo de los rivales más accesibles (en los papeles) Peñarol (B1), Bolívar (B2), D. La Guaira (B3)

Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU).

Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

Bombo 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol, Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal, Tolima (COL), Juventud (URU) o Independiente Medellín (COL).

Sorteo de la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, así como el de la Copa Sudamericana, se llevará a cabo el jueves 19 de marzo desde las 18:00 (hora de Perú). La ceremonia será transmitida para toda Latinoamérica a través de ESPN y también podrá seguirse vía streaming en Disney Plus, para quienes cuenten con una suscripción a la plataforma.