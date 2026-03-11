0
Sporting Cristal clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores

¿Sporting Cristal y Universitario pueden enfrentarse en la Fase de Grupos de la Libertadores?

Sporting Cristal clasificó a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, donde está Universitario. Revisa si pueden enfrentarse en el torneo Conmebol.

Francisco Esteves
Sporting Cristal y Universitario están en la Fase de Grupos.
Sporting Cristal y Universitario están en la Fase de Grupos. | Foto: Liga 1 - X.
Terminó la ronda eliminatoria de la Copa Libertadores 2026, por lo que se aproxima su tradicional Fase de Grupos y muchos hinchas se encuentran totalmente emocionados con su inicio. En ese sentido, Sporting Cristal y Universitario de Deportes clasificaron a esta etapa y pueden enfrentarse a nivel internacional.

Copa Libertadores 2026: bombos y clasificados a la Fase de Grupos.

Como sabemos, por lo regular dos clubes del mismo país no pueden formar parte de una misma zona, salvo que uno de ellos venga de las fases previas del certamen Conmebol. Por ello, sí es posible que ambos conjuntos de la Liga 1 Perú se enfrenten dentro de poco. Aquí te explicamos qué debe pasar.

Sporting Cristal y Universitario pueden enfrentarse

Es simple, debido a que Sporting Cristal (Bombo 4) llegó desde la Fase 3 de la Copa Libertadores, en el sorteo pueden emparejarlo perfectamente con Universitario de Deportes (Bombo 2) y habrá duelo del fútbol peruano pero a nivel continental. Eso sí, se requiere suerte para que salgan en el mismo grupo.

Cristal accedió a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal accedió a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Asimismo, los celestes también pueden compartir zona con Cusco FC (Bombo 3) por la misma razón que les permite chocar con la ‘U’. Sin embargo, los de Ate y los ‘Dorado’ no pueden enfrentarse por ningún motivo, ya que no provienen de las rondas eliminatorias de la competición.

Sorteo de la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver

El sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, y también el de la Copa Sudamericana, será el próximo jueves 19 de marzo desde las 18.00 hora de Perú. Asimismo, la transmisión del evento será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica y también podrás verlo en Disney Plus, si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

