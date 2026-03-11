- Hoy:
¡Silencio en Matute! Edson Castillo marcó golazo para el 2-0 de Carabobo sobre Cristal - VIDEO
Edson Castillo marcó golazo para el 2-0 de Carabobo sobre Sporting Cristal en Matute que elimina momentáneamente a lo celetes de la Copa Libertadores.
¡Era el gol de Alianza Lima! Paolo Guerrero se pierde inexplicablemente el 1-0 ante 2 de Mayo
¡Polémica en la final de Libertadores! Erick Pulgar y la dura falta a Fuchs que no fue tarjeta roja
¡Lo sufre Tiago Nunes! Raphael Veiga anotó el 4-0 de Palmeiras sobre LDU y está cerca de la final
¡Serie abierta! Raphael Veiga definió con calidad y anotó el 3-0 de Palmeiras sobre Liga de Quito
¡Sueña con la remontada! Bruno Fuchs anotó el 2-0 de Palmeiras a LDU con potente disparo
Ramón Sosa anotó golazo de cabeza y Palmeiras sueña con la remontada ante Liga de Quito - VIDEO
Valera casi anota un golazo que pudo significar el triunfo de Universitario en Brasil
Anderson Santamaría casi anota el primer gol de Universitario sobre Palmeiras por Libertadores
