Santiago González se falló el primer gol de Sporting Cristal ante 2 de Mayo | Créditos: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

¡Estaba solo! Santiago González falló clara ocasión de gol para Sporting Cristal ante 2 de Mayo

El delantero de Sporting Cristal, Santiago González se perdió la oportunidad de marcar el primer gol del cuadro celeste ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026.