¡Estaba solo! Santiago González falló clara ocasión de gol para Sporting Cristal ante 2 de Mayo
El delantero de Sporting Cristal, Santiago González se perdió la oportunidad de marcar el primer gol del cuadro celeste ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026.
¡Polémica en la final de Libertadores! Erick Pulgar y la dura falta a Fuchs que no fue tarjeta roja
¡Lo sufre Tiago Nunes! Raphael Veiga anotó el 4-0 de Palmeiras sobre LDU y está cerca de la final
¡Serie abierta! Raphael Veiga definió con calidad y anotó el 3-0 de Palmeiras sobre Liga de Quito
¡Sueña con la remontada! Bruno Fuchs anotó el 2-0 de Palmeiras a LDU con potente disparo
Ramón Sosa anotó golazo de cabeza y Palmeiras sueña con la remontada ante Liga de Quito - VIDEO
Valera casi anota un golazo que pudo significar el triunfo de Universitario en Brasil
Anderson Santamaría casi anota el primer gol de Universitario sobre Palmeiras por Libertadores
José López marcó el 4-0 de Palmeiras sobre Universitario y sentencia la llave en el Monumental
