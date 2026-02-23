¿Dónde ver Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores y en qué canal transmite?
Canal confirmado para ver el partido Sporting Cristal vs. 2 de Mayo, que se realizará en el Estadio Miguel Grau de Callao por la fase 2 de la Copa Libertadores.
Sporting Cristal recibirá a 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau de Callao, este martes 24 de febrero, por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026 (vuelta). En Paraguay, los celestes igualaron y buscarán, con el aliento de su gente, lograr el pase a la siguiente etapa del torneo continental.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?
Canales para ver el duelo entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 por país:
- Perú: ESPN y Disney Plus.
- México: Disney Plus.
- Argentina: Disney Plus.
- Bolivia: ESPN 2 y Disney Plus.
- Brasil: ESPN, Zapping, Disney Plus y Zapping.
- Chile: ESPN y Disney Plus.
- Colombia: ESPN y Disney Plus.
- Ecuador: ESPN y Disney Plus.
- Paraguay: ESPN 2 y Disney Plus.
- España: LaLiga +
- Uruguay: ESPN y Disney Plus.
- Venezuela: ESPN y Disney Plus.
¿Canal para ver Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en Perú?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en Perú estará a cargo de ESPN y Disney Plus.
- Movistar TV: 17 y 717 (HD)
- DirecTV: 621 y 1621 (HD)
- Claro TV: 65 (HD 1510)
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en Estados Unidos?
Si te encuentras en Estados Unidos, para ver el partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo debes sintonizar Fanatiz, beIN Sports y fuboTV.
¿Cómo ver Sporting Cristal vs. 2 de Mayo vía streaming?
Por internet, el duelo Sporting Cristal vs. 2 de Mayo estará disponible vía Disney Plus. Además, en libero.pe te llevaremos el minuto a minuto del compromiso, goles y mejores jugadas.
¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a la fase 3 de la Libertadores?
En la ida, Sporting Cristal y 2 de Mayo empataron 2-2. El equipo de Paulo Autuori necesita ganar por cualquier marcador para acceder a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026.
En caso de mantener la igualdad en los 90 minutos, el ganador de la serie se definirá desde los doce pasos. Sporting Cristal quiere hacer historia y llegar hasta la zona de grupos.
