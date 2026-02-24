- Hoy:
Argentinos Juniors vs. Barcelona SC por Copa Libertadores: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
Argentinos Juniors vs. Barcelona SC chocan este miércoles por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Argentinos Juniors vs. Barcelona SC se enfrentan este miércoles 25 de febrero, desde el Estadio Diego Armando Maradona, en un partido correspondiente a la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
Argentinos Juniors vs. Barcelona SC: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Copa Libertadores y deseas sintonizar el partido entre Argentinos Juniors vs. Barcelona SC, por la vuelta de la fase 2, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 18:30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 19:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 20:30 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas
- Estados Unidos: 19:30 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 16:30 horas (Los Ángeles)
- España: 01:30 horas (del jueves 26)
¿Dónde ver Argentinos Juniors vs. Barcelona SC?
- Argentina: Fox Sports, Telefe (también por YouTube) y Pluto TV
- Chile: ESPN Premium
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN, Telefe (en YouTube) y Pluto TV
- México: Disney Plus, Telefe (en YouTube) y Pluto TV
- Centroamérica: Disney Plus, Telefe (en YouTube) y Pluto TV
Argentinos Juniors vs. Barcelona SC por la fase 2 de Copa Libertadores
Por segunda vez en la historia los clubes Argentinos Juniors y Barcelona SC se verán las caras en una Copa Libertadores. De acuerdo al resultado del partido de ida de la fase 2, el conjunto argentino sorprendió de visita el elenco ecuatoriano quedándose con la victoria por la mínima diferencia.
Al 'Bicho' le basta solo con un empate, con cualquier marcador, para avanzar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores 2026. Por su parte, el 'Ídolo del Astillero' tendrá que arriesgar e ir para adelante debido a que necesita sí o sí una victoria para, al menos, forzar la tanda de penales si queda 1-0 a su favor.
No olvides revisar tu agenda deportiva
