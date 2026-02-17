- Hoy:
Barcelona SC vs Argetinos Juniors EN VIVO por Copa Libertadores: pronósticos, horarios y dónde ver
Barcelona SC se enfrenta a Argentinos Juniors, este miércoles 18 de febrero, desde el estaduo Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil, por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.
Barcelona SC vs Argentinos Juniors se enfrentan este miércoles 18 de febrero, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro se juega en el Estadio Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil, y será transmitido por la señal de ESPN, además de la señal de Disney Plus.
Barcelona SC vs Argentinos Juniors: previa del partido
El 'Ídolo' disputará su primer partido oficial de la temporada y solo ha jugado amistosos, uno de ellos ante Inter Miami de Lionel Messi, con el que empató por 2-2.
Recordemos que el elenco ecuatoriano entre sus figuras a Dario Benedetto, exdelantero de Boca Juniors y que también tuvo pasos por Olympique Marsella, Newell's Old Boys, entre otros.
Por su parte, el 'Bicho' ha tenido un inicio regular en la Liga Profesional y en su última presentación venció 1-0 a River Plate. Ahora va por un su primer triunfo a nivel internacional del año.
Cabe señalar que el ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del Botafogo vs. Nacional de Potosí de Bolivia. Además, recordemos que el que avanza a Fase 3, al menos asegura gurpos de Copa Sudamericana.
Barcelona y Argentinos Juniors se enfrentan por Copa Libertadores.
Barcelona SC vs Argentinos Juniors: horario del partido
- Perú, Ecuador y Colombia: 19:30
- Bolivia y Venezuela: 20:30
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30
- México: 18:30
- Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)
- España: 13:30 (del jueves 19)
Barcelona SC vs Argentinos Juniors: dónde ver
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- México: ESPN 2 y Disney Plus
- Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports y fuboTV
- España: LaLiga+
Barcelona SC vs Argentinos Juniors: pronósticos y cuotas de apuesta
Barcelona y Argentinos Juniors tiene casi las mismas posibilidades, con una muy ligera ventaja para el elenco ecuatoriano. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Barcelona SC
|Empate
|Argentinos Jrs.
|Betsson
|2.68
|3.05
|2.68
|Apuesta Total
|2.60
|3.10
|2.72
|1XBet
|2.70
|3.15
|2.83
|Bet365
|2.63
|3.10
|2.63
|Te Apuesto
|2.57
|3.03
|2.70
Barcelona SC vs Argentinos Juniors: alineaciones probables
- Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Báez, Sosa, Perlaza; Céliz, Quiñónez, Gómez, JGarcía; Rojas y Núñez.
- Argentinos Juniors: Cortés; Coronel, Godoy, Álvarez y Lozano; Oroz, Fattori y López; Viveros, Molina y Lescano.
