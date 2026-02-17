Barcelona SC vs Argetinos Juniors EN VIVO por Copa Libertadores: pronósticos, horarios y dónde ver

Barcelona SC vs Argentinos Juniors se enfrentan este miércoles 18 de febrero, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro se juega en el Estadio Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil, y será transmitido por la señal de ESPN, además de la señal de Disney Plus.

PUEDES VER: Conmebol abrió expediente a Alianza y puede recibir dura sanción tras su eliminación de Libertadores

Barcelona SC vs Argentinos Juniors: previa del partido

El 'Ídolo' disputará su primer partido oficial de la temporada y solo ha jugado amistosos, uno de ellos ante Inter Miami de Lionel Messi, con el que empató por 2-2.

Recordemos que el elenco ecuatoriano entre sus figuras a Dario Benedetto, exdelantero de Boca Juniors y que también tuvo pasos por Olympique Marsella, Newell's Old Boys, entre otros.

Por su parte, el 'Bicho' ha tenido un inicio regular en la Liga Profesional y en su última presentación venció 1-0 a River Plate. Ahora va por un su primer triunfo a nivel internacional del año.

Cabe señalar que el ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del Botafogo vs. Nacional de Potosí de Bolivia. Además, recordemos que el que avanza a Fase 3, al menos asegura gurpos de Copa Sudamericana.

Barcelona y Argentinos Juniors se enfrentan por Copa Libertadores.

Barcelona SC vs Argentinos Juniors: horario del partido

Perú, Ecuador y Colombia: 19:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30

México: 18:30

Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)

España: 13:30 (del jueves 19)

Barcelona SC vs Argentinos Juniors: dónde ver

Perú: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

México: ESPN 2 y Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports y fuboTV

España: LaLiga+

Barcelona SC vs Argentinos Juniors: pronósticos y cuotas de apuesta

Barcelona y Argentinos Juniors tiene casi las mismas posibilidades, con una muy ligera ventaja para el elenco ecuatoriano. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Barcelona SC Empate Argentinos Jrs. Betsson 2.68 3.05 2.68 Apuesta Total 2.60 3.10 2.72 1XBet 2.70 3.15 2.83 Bet365 2.63 3.10 2.63 Te Apuesto 2.57 3.03 2.70

Barcelona SC vs Argentinos Juniors: alineaciones probables