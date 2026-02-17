0
Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY por Copa Libertadores 2026

Barcelona SC vs Argetinos Juniors EN VIVO por Copa Libertadores: pronósticos, horarios y dónde ver

Barcelona SC se enfrenta a Argentinos Juniors, este miércoles 18 de febrero, desde el estaduo Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil, por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Wilfredo Inostroza
Barcelona se enfrenta a Argentinos Juniors por Copa Libertadores
Barcelona SC vs Argentinos Juniors se enfrentan este miércoles 18 de febrero, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro se juega en el Estadio Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil, y será transmitido por la señal de ESPN, además de la señal de Disney Plus.

Alianza Lima y su fuerte multa económica si se comprueba faltas en Copa Libertadores 2026

PUEDES VER: Conmebol abrió expediente a Alianza y puede recibir dura sanción tras su eliminación de Libertadores

Barcelona SC vs Argentinos Juniors: previa del partido

El 'Ídolo' disputará su primer partido oficial de la temporada y solo ha jugado amistosos, uno de ellos ante Inter Miami de Lionel Messi, con el que empató por 2-2.

Recordemos que el elenco ecuatoriano entre sus figuras a Dario Benedetto, exdelantero de Boca Juniors y que también tuvo pasos por Olympique Marsella, Newell's Old Boys, entre otros.

Por su parte, el 'Bicho' ha tenido un inicio regular en la Liga Profesional y en su última presentación venció 1-0 a River Plate. Ahora va por un su primer triunfo a nivel internacional del año.

Cabe señalar que el ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del Botafogo vs. Nacional de Potosí de Bolivia. Además, recordemos que el que avanza a Fase 3, al menos asegura gurpos de Copa Sudamericana.

Barcelona SC vs Argentinos Juniors

Barcelona y Argentinos Juniors se enfrentan por Copa Libertadores.

Barcelona SC vs Argentinos Juniors: horario del partido

  • Perú, Ecuador y Colombia: 19:30
  • Bolivia y Venezuela: 20:30
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30
  • México: 18:30
  • Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)
  • España: 13:30 (del jueves 19)

Barcelona SC vs Argentinos Juniors: dónde ver

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • México: ESPN 2 y Disney Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports y fuboTV
  • España: LaLiga+

Barcelona SC vs Argentinos Juniors: pronósticos y cuotas de apuesta

Barcelona y Argentinos Juniors tiene casi las mismas posibilidades, con una muy ligera ventaja para el elenco ecuatoriano. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

CasasBarcelona SCEmpateArgentinos Jrs.
Betsson2.683.052.68
Apuesta Total2.603.102.72
1XBet2.703.152.83
Bet3652.633.102.63
Te Apuesto2.573.032.70

Barcelona SC vs Argentinos Juniors: alineaciones probables

  • Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Báez, Sosa, Perlaza; Céliz, Quiñónez, Gómez, JGarcía; Rojas y Núñez.
  • Argentinos Juniors: Cortés; Coronel, Godoy, Álvarez y Lozano; Oroz, Fattori y López; Viveros, Molina y Lescano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
