Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha, hora y estadio del partido de vuelta por Copa Libertadores
El clasificado entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo a la tercera fase de la Copa Libertadores se definirá el próximo martes 24 de febrero en Lima.
Llave completamente abierta entre Sporting Cristal y 2 de Mayo, que igualaron 2-2 en Paraguay. Este martes 17 de febrero se disputó el duelo de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026 y ninguno de los dos equipos se sacó diferencias, por lo que el clasificado a la tercera etapa se definirá en Lima la próxima semana.
Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha y hora del partido de vuelta
El partido de vuelta se disputará el siguiente martes 24 de febrero en Lima. El duelo entre Cristal vs 2 de Mayo está programado para que se dispute a partir de las 7:30 hora peruana / 9:30 p. m. en el horario paraguayo.
|¿Cuándo juega?
|Martes 24 de febrero
|¿En qué estadio?
|Miguel Grau, Callao.
|¿A qué hora juegan?
|7:0 p. m. hora peruana / 9:30 p. m. hora paraguaya
|¿En qué canal ver partido?
|ESPN y Disney+
¿En qué estadio Sporting Cristal vs 2 de Mayo el partido de vuelta?
Tal como lo anunció el club Sporting Cristal, la vuelta contra 2 de Mayo se jugará en el coloso Miguel Grau del Callao, que se ubica en el Callao, ello debido a que el estadio Nacional no se encuentra disponible ni está en condiciones. Recordemos que el recinto deportivo chalaco cuenta con una capacidad máxima para 17.000 espectadores.
Sporting Cristal vs 2 de Mayo: entradas y dónde comprar
Estos son los precios de preventa y los boletos puedes comprarlo mediante la página web de Joinnus:
- Popular Norte: 34.90 soles
- Oriente: 49.90 soles
- Occidente: 89.90 soles
- Palco: 169.90 soles
Hasta el momento, Sporting Cristal ha indicado que no está habilitada la Tribuna Sur del Miguel Grau del Callao. Se espera novedades en las próximas horas.
