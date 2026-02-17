0
LO ÚLTIMO
Sporting Cristal y 2 de Mayo igualaron 2-2 en partido de ida

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha, hora y estadio del partido de vuelta por Copa Libertadores

El clasificado entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo a la tercera fase de la Copa Libertadores se definirá el próximo martes 24 de febrero en Lima.

Sandra Morales
Fecha y hora del partido de vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo
Fecha y hora del partido de vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Llave completamente abierta entre Sporting Cristal y 2 de Mayo, que igualaron 2-2 en Paraguay. Este martes 17 de febrero se disputó el duelo de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026 y ninguno de los dos equipos se sacó diferencias, por lo que el clasificado a la tercera etapa se definirá en Lima la próxima semana.

Luis Iberico cometió fuerte falta y dejó a Sporting Cristal con diez jugadores.

PUEDES VER: La imprudente falta de Luis Iberico que le costó la expulsión en el Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha y hora del partido de vuelta

El partido de vuelta se disputará el siguiente martes 24 de febrero en Lima. El duelo entre Cristal vs 2 de Mayo está programado para que se dispute a partir de las 7:30 hora peruana / 9:30 p. m. en el horario paraguayo.

¿Cuándo juega?Martes 24 de febrero
¿En qué estadio?Miguel Grau, Callao.
¿A qué hora juegan?7:0 p. m. hora peruana / 9:30 p. m. hora paraguaya
¿En qué canal ver partido?ESPN y Disney+

¿En qué estadio Sporting Cristal vs 2 de Mayo el partido de vuelta?

Tal como lo anunció el club Sporting Cristal, la vuelta contra 2 de Mayo se jugará en el coloso Miguel Grau del Callao, que se ubica en el Callao, ello debido a que el estadio Nacional no se encuentra disponible ni está en condiciones. Recordemos que el recinto deportivo chalaco cuenta con una capacidad máxima para 17.000 espectadores.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: entradas y dónde comprar

Estos son los precios de preventa y los boletos puedes comprarlo mediante la página web de Joinnus:

  • Popular Norte: 34.90 soles
  • Oriente: 49.90 soles
  • Occidente: 89.90 soles
  • Palco: 169.90 soles

Hasta el momento, Sporting Cristal ha indicado que no está habilitada la Tribuna Sur del Miguel Grau del Callao. Se espera novedades en las próximas horas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. 2 de Mayo EN VIVO vía ESPN por la Copa Libertadores

  2. ¡El capitán! Yoshimar Yotún agarró el balón y de penal marcó el 1-0 de Sporting Cristal

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano