Alineaciones de Sporting Cristal vs 2 de Mayo: el sorpresivo once de Autuori por Copa Libertadores

Momento clave de la temporada 2026 con el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Ambos elencos igualaron en la ida disputada en Paraguay, por lo que ahora restan 90 minutos de alta intensidad para cerrar la llave. Conoce las alineaciones que alista Paulo Autuori y Eduardo Ledesma en busca de la victoria en el Estadio Miguel Grau del Callao.

PUEDES VER: Canal confirmado del Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

Alineación de Sporting Cristal

Este es el once que trabajó Paulo Autuori para que Sporting Cristal supere la llave de Copa Libertadores 2026: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Catriel Cabellos o Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Todo apunta a que no habrá muchas modificaciones en cuanto al once de los 'rimenses' que mostraron en Paraguay. El equipo se encuentra recuperado para este choque y solo le queda evaluar si opta por Catriel Cabellos en este duelo de Copa Libertadores. Recordemos, que el volante fue titular dos veces consecutivas, pero ante Universitario no sumó minutos.

Asimismo, todo apunta a que Maxloren Castro será titular en la alineación de Sporting Cristal ante la expulsión de Luis Iberico. El joven futbolista de los 'bajopontinos' no tuvo un gran nivel ante los cremas, pero espera reivindicarse en esta llave internacional contra 2 de Mayo.

Sporting Cristal quiere su acceso a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Alineación de 2 de Mayo

Así alista su once Eduardo Ledesma para dar el golpe en el Callao: Martínez, Castro, Saiz, Sosa, Dávalos Valdez, Sanabria, Delvalle, Gómez, Romero, Alfonso y Ruiz Díaz.

En el caso de 2 de Mayo, afrontó su partido del fin de semana ante Recoleta con un once alterno. Sin embargo, no lograron sacar un resultado positivo y siguen sin ganar en la Liga Paraguaya. Ahora, apuntan a repetir la alineación que mostraron ante los celestes en su campo, con la finalidad de aprovechar los espacios y dar el golpe en tierras chalacas.