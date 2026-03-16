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Real Madrid vs. Manchester City por Champions League: horario y dónde ver partido de vuelta

Real Madrid vs. Manchester City chocan este martes por la vuelta de octavos de final de la Champions League. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Real Madrid y Manchester City juegan este martes por la vuelta de octavos de final de la Champions League.
Real Madrid y Manchester City juegan este martes por la vuelta de octavos de final de la Champions League. | Foto: Manchester City / Real Madrid CF
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Real Madrid vs. Manchester City se enfrentan este martes 17 de marzo, desde el Etihad Stadium de Inglaterra, en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

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Real Madrid vs. Manchester City: horario del partido

A continuación, te presentamos los horarios confirmados en los diferentes países para que no te pierdas ningún instante del partido Real Madrid vs. Manchester City, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025-2026:

  • México y Centroamérica: 14:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 16:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Chile: 17:00 horas
  • Paraguay: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Inglaterra: 20:00 horas
  • España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City?

  • Argentina: ESPN, Disney Plus y Fox Sports
  • Brasil: TNT Sports, TNT Go, SBT y HBO MAX
  • Chile: ESPN y Disney Plus
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • Centroamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: TNT Sports y HBO MAX
  • Estados Unidos: DAZN
  • España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Real Madrid vs. Manchester City por vuelta de octavos de final de la Champions League

Será la tercera vez en esta temporada 2025-2026 en la que los clubes Real Madrid y Manchester City se verán las caras. El encuentro más reciente entre ambos equipos se dio la semana pasada por la ida de los octavos de final de la Champions League, donde el conjunto español consiguió una victoria inesperada.

Y es que pese a tener siete bajas —entre ellas su máxima estrella Kylian Mbappé— el Real Madrid goléo 3-0 a un Manchester City que fue superado ampliamente y no pudo detener a Federico Valverde, quien convirtió un hat-trick y hace que su equipo tenga un pie y medio en los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Europa.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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