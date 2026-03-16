Real Madrid vs. Manchester City por Champions League: horario y dónde ver partido de vuelta

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentan este martes 17 de marzo, desde el Etihad Stadium de Inglaterra, en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Real Madrid vs. Manchester City: horario del partido

A continuación, te presentamos los horarios confirmados en los diferentes países para que no te pierdas ningún instante del partido Real Madrid vs. Manchester City, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025-2026:

México y Centroamérica: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City?

Argentina: ESPN, Disney Plus y Fox Sports

Brasil: TNT Sports, TNT Go, SBT y HBO MAX

Chile: ESPN y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

Centroamérica: ESPN y Disney Plus

México: TNT Sports y HBO MAX

Estados Unidos: DAZN

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Real Madrid vs. Manchester City por vuelta de octavos de final de la Champions League

Será la tercera vez en esta temporada 2025-2026 en la que los clubes Real Madrid y Manchester City se verán las caras. El encuentro más reciente entre ambos equipos se dio la semana pasada por la ida de los octavos de final de la Champions League, donde el conjunto español consiguió una victoria inesperada.

Y es que pese a tener siete bajas —entre ellas su máxima estrella Kylian Mbappé— el Real Madrid goléo 3-0 a un Manchester City que fue superado ampliamente y no pudo detener a Federico Valverde, quien convirtió un hat-trick y hace que su equipo tenga un pie y medio en los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Europa.