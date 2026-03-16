Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por Champions League: alineaciones, horarios y canales

Real Madrid se enfrenta a Manchester City, este martes 17 de marzo, en partido de vuelta por los play off de la Champions League, desde el Etihad Stadium.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid y Manchester City se enfrentan por la Champions League
Real Madrid y Manchester City se enfrentan por la Champions League
Se viene el partido Real Madrid vs Manchester City, por la vuelta por los playoffs de la Champions League 2025-2026, este martes 17 de marzo, a partir de las 15:00 hora peruana y 21:00 de España, desde el Etihad Stadium. La transmisión estará a cargo de ESPN y también ONLINE por la plataforma Disney Plus.

Real Madrid vs Manchester City: previa del partido

El partido de ida en el Bernabéu terminó 3-0 a favor de los ‘merengues’, que buscarán jugar un partido inteligente en Inglaterra para clasificar a octavos de final del certamen continental.

David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo Goes no estarán por diferentes lesiones. Kylian Mbappé ya está recuperado y aparece en la convocatoria.

Por su parte, Rico Lewis y Josko Gvardiol será ausente en el partido de vuelta. La principal apuesta de Pep Guardiola para buscar la remontada será Erling Haaland en la delantera.

Real Madrid vs Manchester City: horarios

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
  • Bolivia y Venezuela: 16:00
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00
  • México: 14:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00
  • España: 21:00
  • Reino Unido: 20:00

Real Madrid vs Manchester City: canales

  • Perú: ESPN y Disney+ Premium
  • Argentina: ESPN y Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN y Disney+ Premium
  • Chile: ESPN y Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN y Disney+ Premium
  • Paraguay: ESPN y Disney+ Premium
  • Uruguay: ESPN y DIsney+ Premium
  • Venezuela: ESPN y Disney+ Premium
  • Bolivia: ESPN y Disney+ Premium
  • México: HBO Max, TNT Sports y TNT GO
  • España: Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Real Madrid vs Manchester City: pronósticos y cuotas de apuesta

Manchester City parte como favorito para vencer a Real Madrid en los 90 minutos, de acuerdo con las principales casas de apuesta.

CasasCityEmpateMadrid
Betsson1.41 5.656.20
Apuesta Total1.46 5.40 5.80
Te Apuesto1.464.97 6.19
Inkabet1.42 5.70 6.30
Olimpo1.435.605.80

Real Madrid vs Manchester City: alineaciones probables

  • Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush.
  • Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, F. Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler, Vinicius Jr, G. García.

Real Madrid vs Manchester City: últimos partidos

  • Real Madrid 3-0 Manchester City | Champions League 2025-26 (playoff)
  • Real Madrid 1-2 Manchester City | Champions League 2025-26 (fase liga)
  • Real Madrid 3-1 Manchester City | Champions League 2024-25 (playoff)
  • Manchester City 2-3 Real Madrid | Champions League 2024-25 (playoff)
  • Manchester City 1-1 Real Madrid (Pen. 3-4) | Champions League 2023-24 (cuartos)

AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

