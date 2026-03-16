¿A qué hora juega Chelsea vs PSG, canal TV y dónde ver el partido por Champions League?

Chelsea y PSG definirán a uno de los clasificados a los cuartos de final de la Champions League 2025-2026. El encuentro de vuelta de los octavos se disputará este martes 17 de marzo en Stamford Bridge, escenario donde los ingleses intentarán revertir la serie. El compromiso está programado para las 3.00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, y será transmitido a través del plan Premium de Disney+.

¿A qué hora juega Chelsea vs PSG?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Chelsea vs PSG, por la Champions League:

Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Chelsea vs PSG EN VIVO?

El partido entre Chelsea vs PSG, por la Champions League, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN 2 y Disney+ en el continente sudamericano. En España va por Movistar+.

¿Qué canal transmite Chelsea vs PSG?

Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Brasil: Max Brazil

Canadá: DAZN Canada, fuboTV Canada

Chile: ESPN Premium Chile, Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Italia: Sky Sport 253, SKY Go Italia, Sky Sport Arena, NOW TV

México: Max Mexico

Paraguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina

EE. UU.: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX

Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur.

Chelsea vs PSG por los octavos de la Champions League

Chelsea llega con la obligación de protagonizar una remontada tras el 5-2 sufrido en el primer enfrentamiento. Para mantenerse con vida en el torneo, los ‘blues’ necesitan imponerse por tres goles para llevar la eliminatoria a los penales. Y un triunfo por cuatro o más tantos les permitiría sellar el pase a la siguiente ronda de manera directa.

Del otro lado, PSG intentará manejar la ventaja conseguida en Francia. El equipo dirigido por Luis Enrique sabe que un gol en Londres podría encaminar definitivamente la clasificación, por lo que buscará aprovechar los espacios que deje su rival en su intento por descontar la diferencia.

El cuadro de Londres afronta este compromiso después de caer como local frente a Newcastle United en la Premier League, resultado que dejó dudas antes del choque europeo. Mientras tanto, el club parisino decidió aplazar su duelo frente a FC Nantes en la Ligue 1 con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a este enfrentamiento decisivo.

Chelsea vs PSG: alineaciones posibles

Chelsea: Sánchez; James, Fofana, Chalobah, Hato; Caicedo, Andrey Santos; Neto, Fernández, Palmer; Joao Pedro.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu; Doué, Barcola y Dembélé.