Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO: a qué hora, apuestas y dónde ver el clásico colombiano

Millonarios recibirá a Atlético Nacional este martes 17 de marzo, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 12 de la Liga BetPlay. El superclásico colombiano, con sabor a revancha tras su duelo en la Copa Sudamericana, está pactado para iniciar a las 8.30 p. m. (horario local) y será transmitido EN VIVO por Win Sports+.

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Son más de 30.000 hinchas de Millonarios que se darán cita en El Campín con la ilusión de ver a su equipo lograr un triunfo que le permita ingresar a la pelea por el grupo de los ocho mejores del campeonato.

El equipo de Fabián Bustos está en el puesto 11 con 14 puntos, a dos unidades de Tolima (es octavo). Para el superclásico, Millonarios no podrá contar con su capitán David Mackalister Silva, quien fue expulsado ante Boyacá Chicó por doble amarilla.

Millonarios trabajando para el superclásico colombiano.

El estratega de los Millonarios, quien cuestionó el arbitraje y aseguró que con la expulsión de su capitán los condicionó. Bustos no dudó en respaldar a su jugador, indicando que tiene experiencia, por lo que pudo protestar al colegiado por algunas situaciones del juego.

“Yo no sé lo que le dijo Macka al árbitro. Es un jugador con tanta experiencia que seguramente le protestó, pero en la misma jugada hay dos momentos que para mí son de amarilla para un jugador de ellos que ya estaba amonestado”, indicó Fabián Bustos.

Nacional, por su parte, tendrá tres considerables bajas para el superclásico colombiano: Juan Manuel Zapata, David Ospina y Chicho Arango. Son líderes del campeonato y su DT Diego Arias advirtió que quieren ganar a Millonarios.

Atlético Nacional es lider del campeonato colombiano.

“La forma de encararlo es con todo el detalle posible, para llegar lo mejor preparados al juego en cuestión de información y de lo que plantearemos para el partido, con toda la decisión de poder ganar. Este juego contra Millonarios tendrá esa intención”, puntualizó el DT de Atlético Nacional.

¿Cuándo juegan Millonarios vs. Atlético Nacional?

El superclásico Millonarios vs. Atlético Nacional se realizará este martes 17 de marzo. Es la revancha tras su partido por la Copa Sudamericana, donde los ‘Millos’ lograron clasificar a la fase de grupos del certamen continental.

¿A qué juega Millonarios vs. Atlético Nacional?

Colombia, Ecuador y Perú: 8.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 10.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (día siguiente)

¿Dónde ver Millonarios vs. Atlético Nacional?

La transmisión del superclásico colombiano entre Millonarios vs. Atlético Nacional estará a cargo de RCN Nuestra Tele, Win + Fútbol y Win Play (para Colombia). A nivel internacional, el duelo lo puedes ver por Bet365.

Millonarios vs. Atlético Nacional: historial de partidos

Sumando los partidos por la Liga, Copa Colombia, Superliga y torneos internacionales (Libertadores, Sudamericana y Merconorte) se han disputado 301 duelos.

Triunfos de Millonarios: 112

Triunfos de Atlético Nacional: 86

Empates: 103

Millonarios vs. Atlético Nacional: últimos cinco partidos

04.03.26 | Atlético Nacional 1-3 Millonarios

27.09.25 | Atlético Nacional 2-0 Millonarios

16.06.25 | Atlético Nacional 0-1 Millonarios

05.06.25 | Millonarios 0-0 Atlético Nacional

13.04.25 | Millonarios 0-0 Atlético Nacional

Millonarios vs. Atlético Nacional: apuestas

Apuestas Millonarios Empate Atlético Nacional Betsson 2.98 2.98 2.52 Betano 2.95 2.95 2.55 Bet365 2.88 3.25 2.50 1xBet 2.89 2.96 2.53 CoolBet 2.80 3.20 2.50 DoradoBet 2.83 3.00 2.60

Millonarios vs. Atlético Nacional: árbitros

Jhon Ospina (árbitro)

Roberto Padilla (juez de línea)

Víctor Wilches (juez de línea)

Wilmar Montaño (cuarto árbitro)

Ricardo García (VAR)

Mary Blanco (VAR)

Millonarios vs. Atlético Nacional: boletas

Todas las entradas se vendieron para el superclásico colombiano.

Por decisión de la Comisión Distrital, no habrá hinchada visitante. Todas las localidades se acabaron.