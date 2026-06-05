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¿A qué hora juega Chile vs Portugal y dónde ver el partido amistoso con Cristiano Ronaldo?
La agenda está lista para el emocionante partido entre Chile y Portugal, que se disputará el 6 de junio en Lisboa, en el Estadio Nacional do Jamor.
La agenda ya está lista para lo que será el partido entre Chile y Portugal. La programación de la fecha FIFA previa al Mundial 2026 promete grandes emociones con varios encuentros de alto nivel. En esta nota encontrarás los detalles más relevantes de este compromiso, que se disputará en Lisboa.
PUEDES VER: Fixture del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos en Perú
¿A qué hora Portugal vs. Chile?
Chile vs. Portugal está programado para disputarse este sábado 6 de junio desde las 12.45 p. m. (hora peruana). El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional do Jamor, recinto ubicado en Lisboa y con capacidad para 37.593 espectadores.
Horarios en otros países:
- Perú, Colombia, Ecuador: 12.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 1.45 p. m.
- Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 2.45 p. m.
- México (CDMX): 11.45 a. m.
Así luces el Estadio Nacional do Jamor
¿Dónde ver el Portugal vs. Chile?
En Perú, este compromiso llega gracias a ESPN, y también podrás encontrarlo en la plataforma digital Disney+. Sin embargo, una opción totalmente gratis es seguirlo aquí, en Líbero, que te llevará el minuto a minuto. A continuación, la lista de canales para otros países.
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+
- Brasil: ESPN Brazil, Disney+ Premium Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Chile: Chilevisión, ESPN Chile, Disney+
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+
- Perú: ESPN Colombia, Disney+
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+
Posible alineación de Portugal
Para este encuentro, los dirigidos por Roberto Martínez saldrían con una formación de 4-2-3-1, comandada por el astro luso Cristiano Ronaldo.
- Costas, Canelo, Inacio, Dias, Dalot, Neves, S. Costas, Leao, Bernardo, Trincao, Ronaldo
Así formaría Portugal
Posible alineación de Chile
Por su parte, los dirigidos por Nicolás Córdova también usarían un 4-2-3-1 y su ataque estaría comandado por Brereton, actual jugador del Derby.
- Vigouroux, Suazo, Gárguez, Maripán, Lichnovsky, Loyola, Pizarro, Altamirano, Osorio, Faúndez, Brereton
Así formaría Chile
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