0
EN VIVO
Previa de Perú vs Haití
LO ÚLTIMO
Sporting Cristal anunció el fichaje de Hernán Barcos

¿A qué hora juega Chile vs Portugal y dónde ver el partido amistoso con Cristiano Ronaldo?

La agenda está lista para el emocionante partido entre Chile y Portugal, que se disputará el 6 de junio en Lisboa, en el Estadio Nacional do Jamor.

Antonio Vidal
Portugal vs. Chile este sábado 6 de junio. Foto: composición Líbero/IG
Portugal vs. Chile este sábado 6 de junio. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

La agenda ya está lista para lo que será el partido entre Chile y Portugal. La programación de la fecha FIFA previa al Mundial 2026 promete grandes emociones con varios encuentros de alto nivel. En esta nota encontrarás los detalles más relevantes de este compromiso, que se disputará en Lisboa.

Fixture completo del Mundial 2026.Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Fixture del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos en Perú

¿A qué hora Portugal vs. Chile?

Chile vs. Portugal está programado para disputarse este sábado 6 de junio desde las 12.45 p. m. (hora peruana). El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional do Jamor, recinto ubicado en Lisboa y con capacidad para 37.593 espectadores.

Horarios en otros países:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 12.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 1.45 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 2.45 p. m.
  • México (CDMX): 11.45 a. m.
Así luces el Estadio Nacional do Jamor

Así luces el Estadio Nacional do Jamor

¿Dónde ver el Portugal vs. Chile?

En Perú, este compromiso llega gracias a ESPN, y también podrás encontrarlo en la plataforma digital Disney+. Sin embargo, una opción totalmente gratis es seguirlo aquí, en Líbero, que te llevará el minuto a minuto. A continuación, la lista de canales para otros países.

  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+
  • Brasil: ESPN Brazil, Disney+ Premium Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
  • Chile: Chilevisión, ESPN Chile, Disney+
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+
  • Ecuador: ESPN Colombia, Disney+
  • Paraguay: ESPN Colombia, Disney+
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+
  • Uruguay: ESPN Colombia, Disney+
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+

Posible alineación de Portugal

Para este encuentro, los dirigidos por Roberto Martínez saldrían con una formación de 4-2-3-1, comandada por el astro luso Cristiano Ronaldo.

  • Costas, Canelo, Inacio, Dias, Dalot, Neves, S. Costas, Leao, Bernardo, Trincao, Ronaldo
Así formaría Portugal

Así formaría Portugal

Posible alineación de Chile

Por su parte, los dirigidos por Nicolás Córdova también usarían un 4-2-3-1 y su ataque estaría comandado por Brereton, actual jugador del Derby.

  • Vigouroux, Suazo, Gárguez, Maripán, Lichnovsky, Loyola, Pizarro, Altamirano, Osorio, Faúndez, Brereton
Así formaría Chile

Así formaría Chile

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, viernes 5 de junio: programación, a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO

  2. Sporting Cristal vs. RB Bragantino por playoffs de Copa Sudamericana: fechas y horarios confirmados

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano