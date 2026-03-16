¿A qué hora juegan Millonarios vs. Atlético Nacional, canal y dónde ver EN VIVO?

El fútbol colombiano será testigo de uno de los partidos más emocionantes de la fecha con el Superclásico. Los equipos de Millonarios y Atlético Nacional se enfrentarán en el Estadio El Campín por la Liga BetPlay 2026. Este enfrentamiento llega como una revancha luego de que los azules hayan quedado fuera en manos de su eterno rival en la Copa Sudamericana.

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Lo cierto es que las realidades de estos equipos son completamente diferentes. Mientras que Atlético Nacional está como líder absoluto en la tabla, Millonarios está lejos de los primeros lugares.

¿A qué hora juega Millonarios vs Atlético Nacional?

El partido entre Millonarios ante Atlético Nacional tiene la programación confirmada para las 20.30 horas en Perú y Colombia. Revisa los horarios en otros países.

Colombia, Perú: 20.30

México: 19.30

Argentina, Chile: 22.30

Estados Unidos (ET): 20.30

¿Dónde ver el Millonarios vs Atlético Nacional en vivo?

El encuentro entre Millonarios ante Atlético Nacional se podrá ver a través de la señal de Win+Fútbol en Colombia y también mediante la plataforma digital Win Play. En cuanto a los aficionados que no se quieran perder el partido, está disponible la opción de suscripción a Fanatiz o Vix. También está la transmisión RCN.

Posibles alineaciones de Millonarios vs Atlético Nacional

Millonarios

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras. DT: Fabián Bustos.

Atlético Nacional

David Ospina; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

Historial de enfrentamientos