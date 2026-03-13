Rafael Dudamel, nuevo DT de Deportivo Cali, dio fuerte comentario sobre Pedro Gallese: "Un..."

Pedro Gallese se convirtió en uno de los mejores refuerzos del fútbol colombiano tras concretar su llegada a Deportivo Cali, sin embargo, los resultados no lo acompañaron y su antiguo técnico fue despedido. Por ello, tras la llegada de Rafael Dudamel, el venezolano no se guardó nada y dio un rotundo calificativo al arquero peruano.

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Rafael Dudamel, DT de Deportivo Cali, dio fuerte calificativo a Pedro Gallese

En conferencia de prensa, Dudamel fue consultado sobre diversos temas que involucran la actualidad del cuadro de Cali y también sobre los jugadores que maneja en su plantilla.

Por ello, en medio de ellos el técnico venezolano fue consultado sobre el arquero peruano que hoy en día defiende el arco del equipo colombiano.

Para Rafael Dudamel, Pedro Gallese es un futbolista estrella y tenerlo en Deportivo Cali es todo un lujo que pocos clubes pueden tener.

Asimismo, el técnico venezolano indicó que el arquero peruano cuenta desde ya con la titularidad, ya que desde su llegada y por todo lo que tiene como experiencia le da la confianza de que lo hará muy bien.

Pedro Gallese es una de las figuras de Deportivo Cali de la temporada 2026

“Tener a Gallese es un lujo, este miércoles la titularidad le pertenece. Nadie tiene escriturado el puesto. Alejo es muy competitivo y estoy seguro de que cuando le toque jugar lo va a hacer bien", indicó en conferencia.

Pedro Gallese en Deportivo Cali 2026

Pedro Gallese llegó a Deportivo Cali para la temporada 2026 procedente de Orlando City de la MLS y desde su llegada ha jugado 10 de 10 partidos por la Liga Dimayor, manteniendo su arco en cero en cuatro ocasiones y tiene 10 goles encajados. Tras 11 jornadas disputadas, el equipo del arquero peruano se ubica en el puesto 12.