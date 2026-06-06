¿Boca o River? Renato Tapia suena como fichaje de club grande de Argentina: "En carpeta"

River Plate empezó a realizar movimientos pensando en el segundo semestre de la temporada, y entre los nombres que figuran en su agenda aparece el de Renato Tapia. El mediocampista peruano reúne varias de las condiciones que Eduardo Coudet pretende para fortalecer la zona central del campo en los próximos compromisos del equipo argentino.

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Renato Tapia suena como refuerzo de club grande de Argentina

Después de confirmar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, la dirigencia del equipo de Núñez ya avanza en la planificación del plantel con el que afrontará la fase decisiva del año. En ese contexto, el internacional peruano aparece como una opción atractiva para reforzar el mediocampo.

Según la información difundida por el periodista Matías Cabezas, los responsables deportivos del club siguen muy de cerca a Tapia. En la actualidad, el mediocampista de 30 años juega en Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, entidad con la que tiene contrato vigente hasta mediados de 2027.

Renato Tapia interesa en River Plate como su próximo fichaje

Uno de los elementos que respaldan esta opción es el vínculo profesional que une al futbolista con Coudet. Los dos coincidieron en el Celta de Vigo, donde el técnico argentino pudo comprobar directamente las virtudes tácticas del peruano y su contribución en labores defensivas.

“Renato Tapia aparece como una alternativa en carpeta este mercado de pases. l volante central de 30 años juega actualmente en Al Wasl y tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027”, explicó el comunicador.

Más allá de su trayectoria en el fútbol español, Tapia acumula una amplia experiencia internacional, marcada por su paso por la Eredivisie y por una larga etapa con la selección peruana. Precisamente, ese bagaje de liderazgo y recorrido es el que River busca sumar para encarar los desafíos deportivos que tiene por delante.

Aunque las negociaciones todavía no han llegado a una etapa decisiva, en Argentina sostienen que ya se produjeron contactos iniciales para analizar las condiciones de una posible operación. Al mismo tiempo, el club sigue evaluando distintas alternativas en el mercado, pero el nombre del mediocampista peruano aparece entre las principales prioridades para reforzar un puesto que el cuerpo técnico considera fundamental.

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