Pedro Gallese recibe dura noticia en Deportivo Cali y peligra su titularidad en Colombia

Pedro Gallese es uno de los futbolistas peruanos que viene teniendo grandes actuaciones en el exterior con camiseta de Deportivo Cali. Semana a semana nuestro compatriota es elogiado en tierras ‘cafeteras‘, pero ahora ha recibido una dura noticia que pone en incertidumbre su titularidad con camiseta verdiblanca.

Resulta que Deportivo Cali emitió un comunicado en el que su DT Alberto Gamero no seguirá al mando del primer equipo. En 10 partidos disputados en la Liga BetPlay, el equipo de Pedro Gallese solo ha sumado tres victorias, por lo que está fuera de los puestos de Playoffs en la décima casilla. Este panorama no ha gustado nada a la directiva, que decidieron cortar el vínculo con el experimentado estratega.

Ahora, el equipo de nuestro compatriota se queda sin un líder en el plantel, sabiendo que tiene un calendario complicado para poder remediar este presente. Sin embargo, un dato no menor es que Pedro Gallese fue pedido expreso del técnico Gamero, quien le dio la titularidad indiscutible en el equipo. Con la llegada del nuevo comando técnico podría haber nuevas apuestas, lo que hace tensa la situación en el ‘Pulpo‘ en cuanto a su titularidad.

“Deportivo Cali informa a sus hinchas y a la opinión pública que el profesor Alberto Gamero ha decidido no continuar como director técnico de nuestro equipo profesional [...] El club informará oportunamente las decisiones relacionadas con la dirección técnica del primer equipo“, se lee en el comunicado del conjunto colombiano.

Pedro Gallese se quedó sin DT en Deportivo Cali.

Más allá de los goles recibidos, Pedro Gallese deja números que resaltan su aporte en el arco. El portero registra un 71% de atajadas por partido, un indicador de su influencia defensiva. En total, suma 10 apariciones con una calificación media de 6,90, según estadísticas de SofaScore.

Valor de mercado de Pedro Gallese

Según el portal “Transfermarkt“, Pedro Gallese tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 36 años de edad. La mejor versión del portero peruano fue en la edición 2021, en el que llegó a una cifra récord de 3 millones de euros cuando defendía la camiseta de Orlando City.