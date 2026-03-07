Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Atlético: el sorpresivo once de Autuori para ganar por Liga 1

Todo listo para el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes saben que tienen por delante un nuevo choque de Copa Libertadores, por lo que se espera novedades en su alineación para no desgastar a los futbolistas que tendrán actividad a mitad de semana.

Alineación de Sporting Cristal

Así va Sporting Cristal en su partido por el Torneo Apertura 2026 ante Alianza Atlético: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Ian Wisdom, Cristian Benavente, Christofer Gonzales, Gabriel Santana y Felipe Vizeu.

Los celestes saben que no pueden dejar atrás el certamen local, por lo que no modificará mucho su oncena titular que se vio en Valencia, Venezuela. Pese a ello, hay futbolistas que pueden tomar protagonismo en el mediocampo como Cazonatti y Ian Wisdom, quienes no vienen teniendo la continuidad esperada bajo la dirección de Paulo Autuori.

La defensa pretende ser la misma con la inclusión de Juan Cruz González. Paulo Autuori sabe que no hay muchos nombres en esa línea luego de lo visto en Huancayo, por lo que apostaría por sus titulares habituales en busca de los tres puntos en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal viene de jugar ante Carabobo por Copa Libertadores 2026.

Alineación de Alianza Atlético

Este se perfila a ser el once del 'Vendaval' ante los celestes: Prieto, Gordillo, Villegas, Suárez, Perleche, Moz, Lupu, Díaz, Robaldo, Sánchez y Penilla.

El equipo de Federico Urciuoli quiere a como de lugar la victoria luego de su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto de Sullana sabe que no parte como favorito ante los celestes, pero no escatimará en esfuerzos para dar el golpe ante un cuadro 'rimense' que se muestra frágil en esta Liga 1.