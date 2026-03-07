Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de marzo: ÚLTIMOS RESULTADOS y premio mayor del juego

¡Llegó una nueva edición de la Lotería de Boyacá este fin de semana! HOY, sábado 7 de marzo, se presentará otra emisión de este sorteo EN VIVO desde Colombia y AQUÍ te indicaremos los resultados, números ganadores y estadísticas que deberás tener en cuenta en la jugada.

¿A qué hora inicia la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá juega todos los días sábado a las 10:42 p.m. y se transmite el sorteo del Premio Mayor a través del Canal Trece, por Facebook live en vivo o por Telesantiago Facebook live. También puedes revisar los números ganadores AQUÍ, en Líbero.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

1 Premio Mayor de $15.000.000.000

1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000.

1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.

1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.

4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.

15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.

38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.

Pago al Premio Mayor en diferente serie $4.800.000.

¿Dónde comprar la Lotería de Boyacá?

El Sitio Web de LottiRed y Loticolombia.

Puntos de venta Baloto.

Puntos Gana.

Máquinas LottiRed.

Maquinas Sipaga.

Puntos de venta Paga Todo Bogotá.

Puntos de venta JER Boyacá y Amazonas.

Puntos de Venta Codesa en Cali.

Puntos de Mercaloterias en Cali.

¿Quiénes pueden participar de la Lotería de Boyacá?

Para poder ser parte del sorteo de la Lotería de Boyacá en Colombia, solo será necesario ser un ciudadano mayor de 18 años de edad y listo, tendrás la opción de comprar una de las cartillas.