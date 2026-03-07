Equipo peruano entra en la pelea con Universitario por fichar a Ugarriza: "Nos hemos contactado"

En las últimas horas se supo que Universitario no habría dado por cerrado su plantel y estarían estudiando traer un nuevo delantero luego de lo sucedido con Sekou Gassama. Entre las alternativas señalaron el nombre de Adrián Ugarriza, quien actualmente se desempeña en el fútbol de Israel que está pasando por una pausa a raíz del tenso momento que se vive en el país. Sin embargo, otro club peruano estaría siguiendo de cerca los pasos del jugador.

La previa experiencia de Adrián Ugarriza en el fútbol peruano será fundamental para que decida si quiere volver o no a la Liga 1 y también dependerá de la propuesta económica que reciba. A sus 29 años, recibió la convocatoria a la selección peruana el año pasado y pretende seguir por el mismo camino.

Adrián Ugarriza interesa a club peruano que no es Universitario

El importante momento que está viviendo Adrián Ugarriza en el extranjero se ha interrumpido por el conflicto que se vive en el Medio Oriente. Los jugadores pudieron evacuar a tiempo el país y actualmente estarían intentando resolver su futuro y a la espera de un pronunciamiento oficial de la FIFA.

Teniendo en cuenta ello, se especula de un posible regreso de Adrián Ugarriza a la Liga 1 y tras conocerse del interés de Universitario, ahora se suma Cienciano en la conversación por su fichaje.

Durante una entrevista con ‘Zoom Deportivo’, Juvenal Farfán, director general de Cienciano, señaló que ha tenido contacto con el delantero y que está pendiente del seguimiento que le hace Universitario. “Nos hemos contactado ayer con Ugarriza, pero sé que Universitario lo está tentando, igual vamos a seguir hablando con él”, indicó.

Es importante recordar que Adrián Ugarriza ya jugó anteriormente para Cienciano y fue para las temporadas 2020 y 2022, donde logró aparecer en 70 partidos y marcó 17 goles, siendo uno de los mejores años que tuvo como futbolista en el Perú para luego dar el gran salto a Sporting Cristal.