¿Ugarriza a Universitario? Revelan interés de Álvaro Barco por su fichaje: "Están atentos"

En medio de la discusión que hay por el bajo rendimiento de Sekou Gassama, en el mundo de Universitario de Deportes se empieza a habla de un posible refuerzo. Entre los nombres que se maneja está el de Adrián Ugarriza, quien despertó el interés de Álvaro Barco, director deportivo del equipo crema.

Sekou Gassama no llegó a tiempo a Lima par realizar la pretemporada con Universitario y esto también habría afectado su inicio en el elenco de Javier Rabanal. Han sido pocos minutos los que se lo ha visto en acción y las sensaciones no son buenas de cara a lo que resta de temporada. Por ello, en Ate se estaría evaluando la posibilidad de contar con otros fichajes.

Ugarriza interesa a Universitario de Deportes

A pesar de que se creía que Universitario habría cerrado su plantel, lo cierto es que el rendimiento de ciertos jugadores podría hacer que se anuncien nuevos fichajes; sin embargo, para que se concrete la llegada de Adrián Ugarriza primero tienen que darse una serie de factores que dificultaría su llegada.

El periodista Gustavo Peralta habló en 'Modo fútbol' y reveló cómo es la verdadera situación de Ugarriza y Universitario. "Me contaron que internamente, Álvaro Barco ha dicho 'no me cierra nada, voy a evaluar'. Si aparece una buena opción en el mercado, ante lo de Gassama, es como 'vamos a evaluar' y en las últimas horas han hablado del jugador. La 'U' no ha llamado a Adrián Ugarriza pero si están atentos, específicamente Álvaro Barco, porque Ugarriza le parece un jugador interesante , un perfil bueno e idóneo y que puede servir. Para ello se tiene que dar una serie de pasos", expresó Peralta.

"Ugarriza y Pacheco siguen con contrato y están citados para que la próxima semana puedan volver a Israel en una ciudad lejana al conflicto, entrenar y quedarse en un hotel con todos los jugadores. Si ellos el fin de semana pueden volver a Israel y entrenar, no va a pasar nada, pero si es que no pueden volver a Israel y la FIFA anuncia la suspensión de la Liga israelí con los conflictos que hay, ya ahí se puede decretar que FIFA los deje practicamente libres. Pero en caso no suceda, Pacheco y Ugarriza no van a quedar libres por una decisión propia", agregó Peralta, quien además sostuvo que la llegada de Ugarriza estaría difícil porque hay otros clubes que buscan el fichaje del futbolista peruano.

A lo largo de su carrera, Adrián Ugarriza ha jugado en diversos equipos nacionales, pero lamentablemente no ha podido consolidarse en ninguno. San Martín, Garcilaso, Sporting Cristal, Cienciano y UTC, además de la 'U', son algunos de los clubes que sumó a su trayectoria.