PELIGRO dentro de Walmart en el condado de Chester: este hombre es acusado de AGREDIR INDECENTEMENTE a una niña de 11 años

Una alarmante situación se registró dentro de un Walmart en el condado de Chester, Pensilvania, donde un hombre fue acusado de atacar indebidamente a una menor de 11 años. Las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer la identidad del sospechoso y solicitan ayuda del público para esclarecer los hechos.

El sospechoso es Joseph Bouffard, de 26 años, oriundo de Glenmoore.

Hombre enfrenta cargos por agresión indecente a menor dentro de Walmart

Según reportó 6abc Action News, el hombre señalado por la Policía Estatal de Pensilvania es Joseph Bouffard, de 26 años y residente de Glenmoore. El incidente ocurrió el 24 de enero, cuando la joven se encontraba dentro de la tienda ubicada en West Sadsbury.

Las autoridades señalan que Bouffard siguió a la niña por los pasillos de la tienda antes de presuntamente agredirla cuando se separó de su madre mientras ambas caminaban por el pasillo de bebidas. La niña, asustada, se dio vuelta de inmediato y corrió hacia su madre tras el contacto.

La comunidad del condado de Chester puede colaborar con la investigación

La policía declaró que más tarde localizaron a Bouffard en el estacionamiento del lugar donde trabaja y que, en esa confrontación, él admitió ante los agentes ser el autor del ataque. "No fue mi intención. Lo siento", habría sido la frase que pronunció cuando las autoridades lo interrogaron, según el informe de 6abc Action News.

Bouffard ahora enfrenta varios cargos graves, incluyendo asalto indecente a una persona menor de 13 años y contacto ilegal con un menor. Las autoridades publicaron una imagen del sospechoso para ayudar en la alerta pública y en la investigación.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre este caso que se comunique con el agente Christopher Johnson al teléfono 610-486-6280.