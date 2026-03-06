- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Grau vs Cajamarca
- Celta de Vigo vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
La dura crítica de Carlos Bustos tras agónica derrota ante Alianza Lima: "Lamentablemente..."
Alianza Lima consiguió sumar tres valiosos puntos en su visita a UTC, pero esto no fue tomado de la mejor manera por el estratega del elenco cajamarquino.
A pesar de la derrota, UTC se mantiene entre los primeros lugares del Torneo Apertura de la Liga 1. En medio de ello, Carlos Bustos, exDT de Alianza Lima y actual entrenador del equipo de provincia, fue claro y señaló cuáles fueron sus sensaciones finales tras el término del partido que terminó con una dura derrota en casa y los alejó momentáneamente de los primeros lugares de la tabla.
PUEDES VER: ¿Partido de Alianza vs. UTC se repite tras error técnico de VAR? Abogado internacional se pronuncia
Alianza Lima acabó con la racha de victoria de UTC y finalmente consiguió llevarse los puntos a casa. Precisamente una de las grandes ausencias del encuentro fue la de Carlos Bustos, quien fue expulsado por supuestamente empujar a un árbitro. El experimentado técnico argentino rompió su silencio y se refirió al cotejo que se jugó la fecha anterior.
Carlos Bustos dio dura crítica por resultado ante Alianza Lima
El pasado blanquiazul de Carlos Bustos es algo que siempre lo va a seguir y que incluso ahora con Pablo Guede todavía se habla de su posible regreso. Lo cierto es que el entrenador está enfocado en hacer una buena temporada con UTC, pero que el último partido contra Alianza Lima lo obligó a perder posiciones.
"Ante Alianza Lima fue un partido que el equipo se adaptó rápidamente a jugar con uno menos, hizo un esfuerzo importante, lamentablemente se nos escapó sobre el final, pero aun con 10 manejamos bien gran parte del compromiso", sostuvo para Palco VIP.
Carlos Bustos fue entrenador de Alianza Lima.
El siguiente reto contra Universitario
El siguiente partido de UTC será contra Comerciantes Unidos, pero en la jornada 7 se estará enfrentando a Universitario de Deportes y será nada más y nada menos que en el Monumental de Ate. Ambos equipos están luchando por mantenerse en los primeros lugares de la tabla y volver a lo más alto. Sin duda alguna será un duelo de candidatos al título.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90