0
EN DIRECTO
Real Madrid vs. Celta de Vigo HOY EN VIVO por LaLiga

La dura crítica de Carlos Bustos tras agónica derrota ante Alianza Lima: "Lamentablemente..."

Alianza Lima consiguió sumar tres valiosos puntos en su visita a UTC, pero esto no fue tomado de la mejor manera por el estratega del elenco cajamarquino.

Jasmin Huaman
UTC perdió ante Alianza Lima y salió de los primeros lugares.
UTC perdió ante Alianza Lima y salió de los primeros lugares. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

A pesar de la derrota, UTC se mantiene entre los primeros lugares del Torneo Apertura de la Liga 1. En medio de ello, Carlos Bustos, exDT de Alianza Lima y actual entrenador del equipo de provincia, fue claro y señaló cuáles fueron sus sensaciones finales tras el término del partido que terminó con una dura derrota en casa y los alejó momentáneamente de los primeros lugares de la tabla.

Se revela caso de partido que se repitió por decisión antirreglamentaria.

PUEDES VER: ¿Partido de Alianza vs. UTC se repite tras error técnico de VAR? Abogado internacional se pronuncia

Alianza Lima acabó con la racha de victoria de UTC y finalmente consiguió llevarse los puntos a casa. Precisamente una de las grandes ausencias del encuentro fue la de Carlos Bustos, quien fue expulsado por supuestamente empujar a un árbitro. El experimentado técnico argentino rompió su silencio y se refirió al cotejo que se jugó la fecha anterior.

Carlos Bustos dio dura crítica por resultado ante Alianza Lima

El pasado blanquiazul de Carlos Bustos es algo que siempre lo va a seguir y que incluso ahora con Pablo Guede todavía se habla de su posible regreso. Lo cierto es que el entrenador está enfocado en hacer una buena temporada con UTC, pero que el último partido contra Alianza Lima lo obligó a perder posiciones.

"Ante Alianza Lima fue un partido que el equipo se adaptó rápidamente a jugar con uno menos, hizo un esfuerzo importante, lamentablemente se nos escapó sobre el final, pero aun con 10 manejamos bien gran parte del compromiso", sostuvo para Palco VIP.

Carlos Bustos

Carlos Bustos fue entrenador de Alianza Lima.

El siguiente reto contra Universitario

El siguiente partido de UTC será contra Comerciantes Unidos, pero en la jornada 7 se estará enfrentando a Universitario de Deportes y será nada más y nada menos que en el Monumental de Ate. Ambos equipos están luchando por mantenerse en los primeros lugares de la tabla y volver a lo más alto. Sin duda alguna será un duelo de candidatos al título.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Reconocido entrenador peruano falleció tras ser atacado por sicarios

  2. Sporting Cristal enfrentará a Olimpia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano