La dura crítica de Carlos Bustos tras agónica derrota ante Alianza Lima: "Lamentablemente..."

A pesar de la derrota, UTC se mantiene entre los primeros lugares del Torneo Apertura de la Liga 1. En medio de ello, Carlos Bustos, exDT de Alianza Lima y actual entrenador del equipo de provincia, fue claro y señaló cuáles fueron sus sensaciones finales tras el término del partido que terminó con una dura derrota en casa y los alejó momentáneamente de los primeros lugares de la tabla.

Alianza Lima acabó con la racha de victoria de UTC y finalmente consiguió llevarse los puntos a casa. Precisamente una de las grandes ausencias del encuentro fue la de Carlos Bustos, quien fue expulsado por supuestamente empujar a un árbitro. El experimentado técnico argentino rompió su silencio y se refirió al cotejo que se jugó la fecha anterior.

Carlos Bustos dio dura crítica por resultado ante Alianza Lima

El pasado blanquiazul de Carlos Bustos es algo que siempre lo va a seguir y que incluso ahora con Pablo Guede todavía se habla de su posible regreso. Lo cierto es que el entrenador está enfocado en hacer una buena temporada con UTC, pero que el último partido contra Alianza Lima lo obligó a perder posiciones.

"Ante Alianza Lima fue un partido que el equipo se adaptó rápidamente a jugar con uno menos, hizo un esfuerzo importante, lamentablemente se nos escapó sobre el final, pero aun con 10 manejamos bien gran parte del compromiso", sostuvo para Palco VIP.

Carlos Bustos fue entrenador de Alianza Lima.

El siguiente reto contra Universitario

El siguiente partido de UTC será contra Comerciantes Unidos, pero en la jornada 7 se estará enfrentando a Universitario de Deportes y será nada más y nada menos que en el Monumental de Ate. Ambos equipos están luchando por mantenerse en los primeros lugares de la tabla y volver a lo más alto. Sin duda alguna será un duelo de candidatos al título.