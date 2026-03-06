Padre de Viscarra revela la fecha de regreso del arquero de Alianza Lima: "Su lesión..."

Alianza Lima es el líder de la Liga 1 a pesar de las bajas que presentó en el inicio de la temporada. Ahora, a varias fechas del Torneo Apertura, se supo que el arquero titular, Guillermo Viscarra, ya tiene fecha de regreso para sumarse al plantel del elenco blanquiazul. La última vez que estuvo presente en un partido fue ante 2 de Mayo en Paraguay.

Guillermo Viscarra tiene fecha de regreso a Alianza Lima

El padre del guardameta de Alianza Lima, Sergio Viscarra, sorprendió con las novedades con respecto a la recuperación de su hijo 'Billy' Viscarra. Los hinchas aliancistas no tendrán que esperar más tiempo por su regreso, ya que estará bajo el mando de Pablo Guede para el partido ante Melgar luego de estar fuera de las canchas casi un mes.

"Billy ya está bien, está entrenando con normalidad con Alianza Lima. Se ha logrado recuperar completamente de su lesión. Si bien no lo puedo asegurar, tengo entendido que está en los planes del entrenador de cara al partido del lunes por el campeonato peruano", explicó Sergio Viscarra para el programa Deporte Total.

Viscarra jugó por última vez ante 2 de Mayo.

Sergio Viscarra, padre del arquero, señaló que el comando técnico está al corriente de la recuperación del futbolista y sería considerado para el importante partido ante Melgar que será parte de la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, pero todavía no hay certeza de que ingrese a la lista de convocados.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Melgar?

Alianza Lima recibirá a Melgar de Juan Reynoso el lunes 9 de marzo desde las 20:30 horas y el cotejo será transmitido a través de la señal de L1 Max a nivel nacional e internacional. Alianza Lima tendrá su revancha ante el equipo arequipeño y buscará mantener el primer lugar.