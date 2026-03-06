Vale un millón, tiene contrato con Alianza hasta 2028, pero suena para dejar el club: "México..."

Alianza Lima se encuentra en un momento expectante en la temporada, donde se ha consolidado como el líder en solitario del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y, aunque sigue siendo cuestionado por su desempeño, sigue firme rumbo al título. Sin embargo, en plena disputa del campeonato, se conoció que una de sus figuras suena para dejar el equipo.

Vale un millón, tiene contrato con Alianza Lima hasta 2028, pero suena para dejar el club

Uno de los mejores jugadores en este inicio de la temporada de Alianza Lima ha sido Renzo Garcés, el central se ha consolidado como el capitán del equipo y uno de los titulares indiscutibles. Por ello, no resulta extraño que su rendimiento despierte la atención de diversos clubes y ahora se reveló que suena para dejar el cuadro victoriano.

Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista deportivo Gustavo Peralta reveló que los representantes del central están buscando una salida rumbo al extranjero. "Renzo Garcés está bien en Alianza, pero me comentaron que están viendo un mercado para él afuera, me dijeron algo de México", indicó.

No obstante, su compañero de panel José Varela remarcó que si bien se trata de un jugador exportable, es poco probable que deje el club, ya que es uno de los jugadores más importantes dentro del esquema del equipo. "Es un jugador que podría dejar el fútbol peruano a fin de año, pero se va a quedar en Alianza. No creo que dejen ir a este jugador que es importante para Pablo Guede", complementó.

De esta forma, todo hace indicar que Renzo Garcés seguirá siendo parte del plantel por lo menos hasta final de la temporada, aunque eso no evita que a mitad de año puedan aparecer opciones para él en el mercado extranjero. Cabe señalar que el zaguero extendió su vínculo con el club hasta la temporada 2028, un contrato que buscaba asegurar al central en el equipo y poder asegurar al club ante un venta a futuro.

Valor de mercado de Renzo Garcés

El gran momento de forma de Renzo Garcés no ha pasado desapercibido en los ojos del mundo, por lo que el portal internacional Transfermarkt, ha decidido incrementar la cotización del central en el mercado de pases a un millón de euros, siendo este su máximo registro en su carrera.