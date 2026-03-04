¿Partido de Alianza vs UTC se repite tras error técnico de VAR? Abogado internacional se pronuncia

En las últimas horas, CONAR reveló los audios del VAR en el que demuestra que el videoarbitraje participó en la decisión de cobrar un tiro de esquina a favor de Alianza Lima ante UTC. Reglamentariamente, no puede haber intervención de la tecnología en estos incidentes, por lo que ahora un abogado deportivo internacional ha demostrado que hay posibilidades de repetir un compromiso ante este tipo de errores.

¿Partido Alianza Lima vs UTC se repite?

Marcelo Bee Sellares, abogado deportivo internacional, estuvo pendiente de lo que se vivió en el duelo en Cajamarca entre Alianza Lima vs UTC. Muy aparte de hacerse oficial el error del VAR en tomar una decisión para un tiro de esquina, esto generó una jugada que conllevó al gol de los blanquiazules.

Siguiendo esa línea, el especialista en derecho deportivo informó que un error técnico del árbitro generó que un partido se repita de manera oficial. Se trata del choque entre Anderlecht vs Genk, en el que se ejecutó un penal que debió repetirse por invasión, pero que el juez decidió reanudar el cotejo. Tras la revisión de cada uno de los detalles a esta acción, el órgano disciplinario ordenó que se vuelva a jugar este encuentro, ¿Pasará en el Alianza Lima vs UTC?

"¿Por qué se repite Anderlecht–Genk? El Comité Disciplinario de la Federación de Fútbol de Bélgica ordenó repetir el partido entre RSC Anderlecht y KRC Genk por un error técnico en la aplicación de la Regla 14 (penal). Tras el penal ejecutado por Genk (atajando Schmeichel), hubo invasión en el área que reglamentariamente obligaba a repetir el penal. El árbitro dejó seguir el juego. No fue una opinión discutible: fue una incorrecta reanudación. Cuando el error es normativo y tiene incidencia directa en el resultado, el órgano disciplinario puede ordenar la repetición. .Conclusión: no se juzgó la decisión arbitral en sí, sino la correcta aplicación de la regla.", informó el abogado deportivo en su cuenta de 'X'.

Abogado internacional anuncia caso del partido en Bélgica que se repitió.

De momento, solo hay malestar y rechazo desde UTC por cómo se manejó el VAR en una de las últimas jugadas del partido ante Alianza Lima. Los audios del VAR corroboran el error técnico en los jueces, por lo que se espera que se tomen medidas respectivas ante los responsables.