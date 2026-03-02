0
Oficial: Selección Peruana presentó lista de convocados sin jugadores de Alianza y Universitario

La selección peruana presentó una inédita lista de convocados para los próximos partidos sin futbolistas de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Luis Blancas
Selección Peruana presentó lista de convocados sin futbolistas de Alianza Lima y Universitario
Selección Peruana presentó lista de convocados sin futbolistas de Alianza Lima y Universitario | Composición: Líbero
La selección peruana dirigida por Mano Menezes se encuentra en pleno seguimiento de jugadores con miras a la próxima convocatoria. Sin embargo, no es la única representante a nivel nacional, ya que la Sub-20 de Perú en fútbol playa también viene haciendo lo suyo y ahora realizó su primera convocatoria con miras al Conmebol Sub-20 Fútbol Playa 2026 sin futbolistas de Alianza Lima y Universitario.

André Carrillo dio tajante opinión sobre Menezes como DT de Perú.

André Carrillo dio tajante opinión sobre llegada de Mano Menezes a la selección peruana

Selección Peruana presentó lista de convocados sin futbolistas de Alianza Lima y Universitario

El técnico Pedro Rodríguez ha dado a conocer su lista de convocados Sub-20 de Fútbol Playa, con el objetivo de prepararse para los próximos duelos en la Conmebol Fútbol Playa 2026 de la categoría.

Lista de Convocados Fútbol Playa Sub-20

lista de convocados seleccion peruana

Selección peruana Fútbol Playa Sub-20 presentó su lista de convocados con miras a la Conmebol Sub-20 Fútbol Playa 2026.

Arqueros

  • Nayib Varon (Libre)
  • Jorge Akamine (Atlético Ramca)
  • Sammy Alfaro (Libre)

Cierre

  • Isaias Galvez (Interbarrios V.ES.)
  • César Chirinos (S. de Manchay)
  • Alejandro Briceño (D. Cobresol Junior)

Ala

  • Luis Chumpitaz (A. Tito Drago)
  • Ángel García (S.C Viriato)
  • Cristian Hernández (S. de Surco)
  • Jared Salazar (Interbarrios V.E.S)
  • Yefry Ortiz (S. de Surco)

Pivot

  • Salenko Cuzcano (Interbarrios V.E.S)
  • Darling Coloma (At. Ramca)
  • Luis Moriano (S. de Manchay)
  • Adriano Canchari (Interbarrios V.E.S)
La selección peruana Sub-20 Fútbol Playa se prepara para los próximos duelos.

La selección peruana Sub-20 Fútbol Playa se prepara para los próximos duelos.

Cabe mencionar que Alianza Lima y Universitario de Deportes no cuentan con delegaciones de menores ni equipos principales de Fútbol Playa, por lo que la selección peruana no puede convocar a jugadores de estos clubes.

Asimismo, esta convocatoria del técnico Pedro Rodríguez tiene la gran intención de que los jugadores se vayan integrando y afianzando de cara a la Conmebol Fútbol Playa Sub-20 que se organizará en Perú del 22 al 30 de agosto de 2026.

Luis Blancas
