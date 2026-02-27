Perú vs. El Salvador: fecha, hora y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA

La selección peruana masculina tiene programados distintos encuentros amistosos contra Senegal, Honduras y posteriormente España durante la Fecha FIFA. Sin embargo, no son los únicos, ya que la selección femenina también ha confirmado partidos en marzo contra El Salvador. Aquí te detallo el día, la fecha, la hora y el canal donde podrás ver el encuentro.

¿Cuándo juega Perú vs. El Salvador por fecha FIFA?

La selección peruana confirmó que sostendrá dos partidos amistosos por fecha FIFA ante el combinado de El Salvador, el próximo 4 de marzo y luego el 7 del mismo mes, desde la Videnita de Chincha.

¿A qué hora juega Perú vs. El Salvador por fecha FIFA?

El primer duelo entre Perú y El Salvador está programado para disputarse el 4 de marzo a partir de las 15:30 (hora peruana), y el segundo amistoso organizado para el 7 será transmitido a las 15:30 (hora local).

La selección peruana femenina enfrentará a El Salvador en dos duelos amistosos por fecha FIFA en Marzo.

¿Dónde ver el partido Perú vs. El Salvador por fecha FIFA?

El encuentro amistoso por fecha FIFA entre la selección peruana y El Salvador tendrá la transmisión a cargo de la cuenta oficial de YouTube de la misma Federación, bajo el canal llamado 'Bicolor +'.

La previa del Perú vs El Salvador

La selección de Perú enfrenta a El Salvador en dos partidos en marzo como preparación para la Liga de Naciones Femenina Conmebol, en camino a la clasificación para el Mundial Femenino de Fútbol 2027 que se celebrará en Brasil.

Las selecciones dirigidas por Antonio Spinelli se ubican en la posición 7 en 3 partidos disputados, por lo que deben llegar en óptimas condiciones para enfrentar a Uruguay, Paraguay y Ecuador en abril de 2026.

Perú y El Salvador ya se enfrentaron en ocasiones anteriores, siendo los más cercanos los disputados en 2024, cuando también hubo doble fecha FIFA. Quien terminó ganando en ambos duelos fueron los norteamericanos, por 3-0 en primera instancia y luego 3-1 en la segunda parte.