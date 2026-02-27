Prensa española dio firme calificativo a la selección peruana tras confirmarse amistoso: "Ensayo"

Empieza la era de Mano Menezes y se confirmó que España jugará ante Perú como parte de la preparación para el Mundial 2026. Los europeos conforman una de las selecciones favoritas a llevarse el título más ansiado por todos los países. Al anunciarse la noticia, la prensa de dicho país se pronunció y calificó al enfrentamiento como un "ensayo".

La selección peruana es consciente de la preparación que debe tener pensando en la siguiente cita mundialista y por ello es importante enfrentarse a los mejores equipos del mundo. Como parte de este nuevo proceso, con Mano Menezes a la cabeza, la 'Bicolor' deberá pasar por una fuerte prueba ante España.

Prensa española dio rotundo calificativo a la selección peruana

El diario Marca confirmó que España se enfrentará a Perú y en su versión digital calificaron el cotejo como un "ensayo final" que les servirá para conocer el estado en el que llegan los jugadores y quiénes apuntan a ser titulares en el Mundial 2026. El partido se jugará en México

"Después de avanzar mucho para que el rival en México fuese Chile, al final es la selección andina la que servirá como ensayo final antes del estreno del 15 de junio, ante Cabo Verde en Atlanta", explica el portal de Marca.

Selección peruana jugará ante España.

Por otro lado, la selección peruana de Mano Menezes también tiene programado otro partido además de España. La 'bicolor' jugará contra Senegal el 28 de marzo, actual campeón de la Copa Africana de Naciones y luego se medirán ante Honduras el 31 del mismo mes.

Hasta la fecha, estos son los amistosos que tiene programado Perú para las próximas fechas FIFA y como parte de la preparación de las selecciones que sí clasificaron a la cita mundialista.