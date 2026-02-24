Perú muy cerca de cerrar partido amistoso ante selección que jugará el Mundial 2026

La selección peruana seguirá teniendo acción y está cerca de cerrar un partido de carácter amistoso ante un país europeo que disputará el Mundial 2026. Conoce más detalles de este encuentro que sería el tercero en la era Mano Menezes.

De acuerdo a la información que brindó el periodista Gustavo Peralta, la 'Bicolor' está ultimando detalles para concretar un duelo frente a Escocia durante la fecha FIFA de comienzos de junio, previo a la copa del mundo.

"Perú cerca de concretar amistoso ante Escocia el 6 de junio en Harrison, Nueva Jersey", escribió el comunicado a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Escocia clasificó al Mundial 2026.

Recordemos que el combinado británico jugará el Mundial 2026 y volverá a la fiesta de la máxima del deporte rey luego de 28 años. Integra el Grupo C con Brasil, Marruecos y Haití.

Asimismo, Peralta no descartó la posibilidad de que se juegue también con España en Puebla, aunque está opción todavía no está confirmada y aún se viene realizando gestiones.