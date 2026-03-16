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MÁXIMO RIESGO en Walmart de Pierre: presunto "swatting" estaría detrás de una AMENAZA de bomba inesperada
Clientes y empleados de Walmart en Pierre fueron evacuados por una amenaza de bomba, generando temor hasta que las autoridades confirmaron que no había peligro.
Un presunto incidente de "swatting" provocó una amenaza de bomba en el Walmart de Pierre, causando tensión y la evacuación de la tienda durante la noche del domingo. Las autoridades investigan el caso para determinar el origen de la amenaza, mientras clientes y empleados vivieron momentos de gran incertidumbre.
Amenaza de bomba en Walmart de Pierre vinculada a "swatting".
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Evacuación inmediata y operación de seguridad en Walmart de Pierre
Según el capitán de la policía de Pierre, Kyle Cummings, el Centro de Comunicaciones del Sur Central de Dakota del Sur recibió una llamada alrededor de las 7:15 p. m. del domingo, informando que se había colocado un artefacto explosivo en la tienda. El operador que atendió la llamada reconoció que los detalles coincidían con incidentes previos de "swatting", una práctica peligrosa en la que se realizan llamadas falsas a la policía simulando emergencias graves para provocar una respuesta policial intensa, generalmente con equipos SWAT.
Tras consultar con la policía, la gerencia del Walmart decidió evacuar la tienda de inmediato como medida de precaución. Las autoridades realizaron una inspección exhaustiva de las instalaciones y confirmaron que no se encontraron objetos sospechosos, lo que permitió que la tienda reabriera poco antes de las 10 p. m., según informó KCCR-AM.
Coordinación policial e investigación sobre el presunto "swatting"
El capitán Cummings confirmó que la investigación sobre el presunto "swatting" sigue en curso. La policía de Pierre contó con el apoyo del sheriff del condado de Hughes, de la Patrulla de Carreteras de Dakota del Sur y del FBI, garantizando la aplicación de todos los protocolos de seguridad ante posibles amenazas.
Cummings señaló a KCCR-AM: "La llamada proporcionó información similar a incidentes anteriores de 'swatting', por lo que estamos tratando este caso con la máxima seriedad mientras continúa la investigación". Este episodio resalta los riesgos de las llamadas falsas y cómo pueden afectar directamente la seguridad de empleados y clientes, así como los recursos de las fuerzas del orden.
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