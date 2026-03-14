¡Mucha atención! Recientemente, una madre en total desesperación decidió compartir su desgarrador testimonio de cómo encontró a su hija adolescente, quien perdió la vida tras haber sufrido quemaduras dentro de un horno industrial de Walmart.

Este lamentable hecho conmocionó a la comunidad, ocasionando una gran ola de indignación y cuestionamientos sobre las circunstancias que rodean este incidente. ¿Qué se sabe sobre lo que pasó con la joven? AQUÍ su testimonio.

Walmart: madre revela el trágico momento en el que encontró a su hija fallecida dentro de horno

‘The US Sun’’ y otros portales webs compartieron información nueva sobre lo que sucedió en una tienda Walmart, en Halifax, Nueva Escocia. Recordemos que los restos de Gursimran Kaur, una joven de 19 años, fueron encontrados en el interior de un horno industrial en la sección de panadería el 19 de octubre de 2024.

La madre de la víctima, Mandip Kaur, quien también trabajaba en el establecimiento, no pudo evitar revelar el macabro hallazgo de su hija, esto luego de buscarla durante aproximadamente una hora.

Walmart: madre revela el trágico momento en el que encontró a su hija fallecida dentro de horno.

“Abrí la puerta y allí estaba ella”, expresó Mandip a ‘Daily Mail’, visiblemente afectada por la situación y el hallazgo. La madre de familia permaneció en el lugar junto a su hija durante varios minutos, sin poder contener su dolor y confusión. “No pude controlarme, estuve allí en el suelo con ella durante cinco o diez minutos”, añadió.

Tras el deceso de la joven trabajadora Gursimran, en la entrada del Walmart se dejaron flores en su homenaje, mientras, la comunidad decidió realizar una vigilia para recordar su vida, esto luego de su triste desenlace.

Más detalles sobre el hallazgo de la joven: su madre fue la persona que vio terrible escena

Según sus declaraciones, la madre aseguró que la búsqueda de su hija en Walmart empezó luego de no saber nada de la joven y tras no obtener respuestas de los otros empleados. En medio de su desesperación, recordó un líquido marrón oscuro, similar al alquitrán, que emanaba del horno industrial, el cual opera a temperaturas de hasta 400 grados para hornear pan congelado.

La situación se tornó trágica cuando, tras llegar al lugar, Mandip encontró el cuerpo de su hija carbonizado e irreconocible.

Autoridades y su pronunciamiento tras investigación

La dependencia policial finalizó su investigación tras el hallazgo de Gursimran Kaur dentro del horno de una reconocida panadería en un centro comercial. Hasta la entrega del informe, no se había determinado si se trataba de un suicidio o un error de la empresa.

No obstante, en un comunicado del 27 de febrero de este 2026, la provincia informó que concluyó la indagación sobre la muerte de un empleado de Walmart en Mumford Road, Halifax, ocurrida en octubre de 2024, y aseguró que no se encontraron violaciones a las normas de seguridad en el lugar de trabajo.