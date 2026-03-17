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ALERTA ROJA para conductores mayores de 70 años en EE. UU.: desde el 20 de marzo, estos son los CAMBIOS en sus licencias de conducir
A partir del 20 de marzo, se implementarán modificaciones importantes en las licencias de conducir para todas las personas mayores de 70 años. ¿Cuáles son?
¡Aviso importante! Todos los conductores mayores de 70 años en EE. UU., deben tomar en cuenta este anuncio clave: a partir del 20 de marzo de 2026, diversos estados del país americano implementarán requisitos adicionales para la renovación de licencias de conducir dirigidos a este grupo de personas.
Cabe precisar que la iniciativa busca mejorar la seguridad en las vías, sin llegar a restringir el derecho a conducir basado únicamente en la edad de las personas. ¿Cuáles son los últimos cambios?
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Desde el 20 de marzo, estos son los cambios en las licencias de conducir para mayores de 70 años en EE. UU.
En solo tres días, se llevará a cabo un cambio en la normativa de licencias de conducir para personas mayores, el cual se está llevando a cabo en un contexto donde cada estado de EE. UU. gestiona su propio sistema a través del Department of Motor Vehicles (DMV).
Desde el 20 de marzo, estos son los cambios en las licencias de conducir para mayores de 70 años en EE. UU.
Vale resaltar que, a partir de ahora, y según información de 'El Cronista', estas nuevas regulaciones no implican la eliminación automática de licencias, pero sí establecen requisitos mucho más rigurosos para los conductores mayores de 70 años.
Entre las modificaciones más relevantes figuran las siguientes:
- La obligatoriedad de exámenes de visión en cada renovación.
- La reducción de la duración de las licencias a un periodo de entre dos y cuatro años.
- La necesidad de realizar el trámite de manera presencial o supervisada.
- La presentación de formularios médicos básicos y, en algunos casos, la realización de pruebas prácticas de manejo.
La medida del DMV se está realizando con el fin de evaluar de manera efectiva la capacidad de conducción de este grupo de personas, más allá de su edad.
Se incorporarán pruebas visuales obligatorias para todos los conductores
La implementación de pruebas visuales obligatorias para todos los conductores, sin excepción de antecedentes, evidencia uno de los cambios más llamativos en las normativas de seguridad vial.
Asimismo, se introducirán cuestionarios médicos diseñados para identificar posibles problemas que podrían comprometer la capacidad de conducción. Entre las condiciones a evaluar se encuentran las dificultades visuales, problemas de equilibrio, pérdida auditiva, desorientación y los efectos secundarios de algunos medicamentos.
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