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ALERTA MÁXIMA en Walmart del condado de Broward: ARRESTAN a mujer que atacó a adulta mayor y protagonizó INCIDENTE en tienda
Las autoridades de Sunrise informaron a la comunidad que una mujer de 79 años fue agredida por otra en un establecimiento de Walmart, Estados Unidos. ¿Qué pasó?
¡Muy importante! Recientemente, la policía de Sunrise compartió un informe en el que se reveló la actual situación de una mujer de 34 años, quien, en un primer momento, sostuvo que actuó en defensa propia, protegiendo a su bebé de una mujer de 79 años en un Walmart localizado en el condado de Broward, EE. UU.
Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de seguridad la identificaron como la agresora. ¿Cuántos años de prisión recibirá y qué pasó con su víctima?
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Walmart del condado de Broward: arrestan a mujer que atacó a adulta mayor y protagonizó incidente
‘Local 10’ y otros portales internacionales difundieron la última acción de las autoridades locales de Sunrise en contra de Keri Estep, una mujer de 79 años que fue arrestada el 23 de enero, esto luego de agredir a una mujer en una tienda Walmart, localizada en el 3306 de North University Drive.
Walmart del condado de Broward: arrestan a mujer que atacó a adulta mayor y protagonizó incidente.
A través del informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward, Estep empujó, golpeó y pateó a la víctima, lo que llevó a un agente de seguridad de Allied Universal a intervenir. La mujer afectada conversó con la policía y aseguró que Estep se coló en la fila de atención al cliente previo a empezar el ataque.
Luego, según su testimonio, al ser mostradas las imágenes de las cámaras de seguridad, Estep admitió que su percepción de los hechos era totalmente errónea y se disculpó por su comportamiento, tal como se expuso en el informe de arresto de los agentes de la zona.
¿Cuáles son los delitos graves que enfrenta la mujer de 34 años?
Los agentes dieron con el arresto de Estep el miércoles 11 de marzo por la tarde en el 10440 de West Oakland Park Boulevard. En los documentos se conoció que la mujer enfrenta un cargo grave de primer grado por agresión con agravantes hacia una persona de 65 años o más.
Es bueno saber que el juez del circuito del condado de Broward, Ernest A. Kollra, está a cargo del caso y lleva a cabo toda la investigación.
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